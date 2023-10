Dinuclear Ruthenium Complex makket heul selektive fotokatalytyske CO2-reduksje mooglik

Undersikers oan 'e Universiteit fan Tsukuba hawwe wichtige foarútgong makke op it mêd fan duorsume enerzjy troch it ûntwikkeljen fan in dinuclear ruthenium (Ru) kompleks dat fungearret as in effisjinte fotokatalysator foar it konvertearjen fan CO2 yn koalmonokside (CO). Dizze trochbraak hâldt grutte belofte foar it oanpakken fan de útputting fan fossile brânstoffen en it bestriden fan globale opwaarming.

Fergelykber mei it proses fan fotosynteze yn planten, binne de konverzje en opslach fan sinne-enerzjy yn gemyske enerzjy krúsjaal foar it oanpakken fan miljeu-útdagings. It team brûkte de krêftige fotokatalytyske eigenskippen fan it Ru-dinukleêre kompleks om in heul effisjinte CO2-reduksjereaksje te berikken, wat resulteart yn in selektiviteit fan mear dan 99% foar CO.

Om it eksperimint út te fieren, waard in mingsel fan dimethylacetamide en wetter, mei it Ru-dinukleêre kompleks as fotokatalysator en in offerreduksjemiddel, bleatsteld oan ljocht mei in sintrale golflingte fan 450 nm yn in CO2-sfear. Nei 10 oeren waard alle reduksjemiddel konsumearre, en de CO2 waard mei súkses omsetten yn CO.

De ûndersikers bepaalden dat de maksimale kwantumopbringst fan 'e reaksje by 450 nm 19.7% wie. Opfallend is dat de fotokatalytyske CO2-reduksje mei opmerklike effisjinsje gie, sels doe't de earste CO2-konsintraasje yn 'e gasfaze waard fermindere nei 1.5%. Dit jout oan dat hast alle ynfierde CO2 omset wurde koe yn CO.

De ferbettere stabiliteit fan it nij ûntwikkele Ru dinuclear kompleks wurdt taskreaun oan it sterke chelating effekt fan de ligand brûkt. De twa Ru-komplekse dielen fan it kompleks dogge mei oan fotosensibilisaasje, wat de stabiliteit fierder ferbettert ûnder reaksjebetingsten.

De ûndersikers binne fan doel om de katalytyske aktiviteit fan it Ru-kompleks fierder te ferbetterjen om in reaksjesysteem te meitsjen dat it CO2-reduksjeproses effisjint kin ride, sels by legere CO2-konsintraasjes lykweardich oan dy fan 'e atmosfear fan' e ierde.

Dit ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar it brûken fan sinne-enerzjy om CO2 te konvertearjen yn gemikaliën mei wearde tafoege en biedt in kânsrike oanpak om de negative effekten fan koalstofútstjit te bestriden.

Boarne: Journal of the American Chemical Society