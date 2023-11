Dinosaurussen as Aliens? Ferkenne de mooglikheden fan bûtenierdsk libben

Wittenskippers binne lang yntrigearre troch it idee fan bûtenierdsk libben, en in resinte stúdzje publisearre yn 'e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society hat in fassinearjende teory foarsteld - dinosaurussen kinne net allinich op oare planeten bestean, mar kinne ek wurde klassifisearre as aliens. Wylst de dinosaurussen al mear as 65 miljoen jier op ierde útstoarn binne, suggerearje ûndersikers dat wy troch it ferkennen fan de ferbiningen dy't oanwêzich wiene yn 'e dinosaurustiid, mar op it stuit net op ús planeet fûn binne, wy dizze âlde skepsels earne oars kinne ûntdekke.

De stúdzje wiist op ien wichtich elemint dat kin liede ta in baanbrekkende ûntdekking - soerstofnivo's. Wylst de hjoeddeistige soerstofnivo's fan 'e ierde op sawat 21 prosint stean, yn' e tiid fan 'e dinosaurussen, wie it heger, op 30 prosint. Dizze hegere soerstofynhâld wurdt leaud bydroegen te hawwen oan it sukses en dominânsje fan dizze prehistoaryske skepsels. As ferlykbere soerstofnivo's kinne wurde ûntdutsen op fiere planeten, is it oannimlik dat betingsten fûn wurde kinne dy't geunstich binne foar it bestean fan dinosaurus-like wêzens.

Lead auteur Rebecca Payne fan Cornell University markearret de betsjutting fan it sykjen nei tekens fan in Phanerozoic poadium, in tiid yn 'e skiednis fan' e ierde dêr't komplekse libbensfoarmen, ynklusyf dinosaurussen, evoluearre. De Phanerozoic perioade omfiemet hast de hiele tiid doe't it libben wie avansearre as ien-sellige organismen. Wittenskippers leauwe dat it identifisearjen fan ferlykbere "ljochtfingerprinten" as markers op oare planeten de oanwêzigens fan mear avansearre libbensfoarmen bûten mikroben en sponzen kinne oanjaan.

Co-auteur Lisa Kaltenegger sprekt de hoop út dat it sykjen nei planeten mei hegere soerstofnivo's as de ierde it makliker meitsje kinne om tekens fan libben te ûntdekken, ynklusyf de mooglikheid fan ûnûntdutsen dinosaurussen dy't noait op ús planeet bestien hawwe. De mooglikheid om alien-like dinosaurussen te finen soe ús begryp fan 'e ferskaat en evolúsje fan it libben yn it universum útwreidzje.

Wylst de ûntdekking fan bûtenierdske dinosaurussen spekulatyf bliuwt, wurde ûndersikers dreaun troch it perspektyf om de mystearjes fan 'e kosmos te ûntdekken en ús kennis fan it libben bûten de ierde út te wreidzjen. It stribjen nei dizze wittenskiplike ûndersiken koe úteinlik ús begryp fan it universum en ús plak dêryn revolúsjonearje.

Faak Stelde Fragen

F: Is d'r bewiis fan dinosauriërs besteande op oare planeten?



A: Op it stuit is d'r gjin definityf bewiis fan dinosauriërs of oare libbensfoarmen besteande op oare planeten. De besprutsen stúdzje suggerearret de mooglikheid fan bûtenierdske dinosaurussen basearre op it ferkennen fan ferbiningen en betingsten dy't bestie yn 'e tiid fan dinosaurussen op ierde.

F: Hoe koene soerstofnivo's it bestean fan dinosaurussen beynfloedzje?



A: Hegere nivo's fan soerstof yn 'e tiid fan dinosaurussen op ierde wurde leaud dat se bydroegen hawwe oan har sukses. As ferlykbere soerstofnivo's wurde fûn op oare planeten, kin it betingsten kreëarje dy't geskikt binne foar it bestean fan dinosaurus-like skepsels.

F: Binne wittenskippers aktyf op syk nei tekens fan libben op oare planeten?



A: Ja, wittenskippers binne in protte jierren dwaande mei it sykjen nei bûtenierdsk libben. Ferskate misjes en ûndersyksinisjativen, lykas it sykjen nei bewenbere eksoplaneten, bliuwend ûndersykje de mooglikheid om tekens fan libben bûten de ierde te finen.

F: Koe de ûntdekking fan bûtenierdske dinosaurussen ús begryp fan it libben yn it universum feroarje?



A: De ûntdekking fan bûtenierdske dinosaurussen of elke oare avansearre libbensfoarmen soe in signifikant ynfloed hawwe op ús begryp fan it ferskaat en evolúsje fan it libben. It soe suggerearje dat it libben selsstannich ûntstien is en bloeide yn ferskate regio's fan it universum, wat ús belibbing fan wat mooglik is mooglik útwreidzje.