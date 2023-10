De duvelkomeet: in massale himelske besiker dy't de ierde benaderet

Yn 'e grutte útwreiding fan' e nachtlike himel kin it fêstlizzen fan 'e adembenemende skientme fan meteorbuien en seldsume komeetflier in beleanjend ûnderfining wêze foar skywatchers. Wylst meteorbuien faak foarkomme, is it ferskinen fan kometen in wiere seldsumheid. As jo ​​​​lykwols in oanstriid hawwe foar himelske wûnders, markearje dan jo kalinders foar it jier 2024, om't in enoarme komeet mei de namme 12P/Pons-Brooks is ynsteld om in tichte oanpak fan 'e ierde te meitsjen dy't jo ferbjustere sil litte. De duvelkomeet neamd fanwege syn unike hoarnachtige foarm, dizze kolossale komeet is oanmerklik grutter as Mount Everest.

Neffens in rapport fan Live Science sil de komeet 21P/Pons-Brooks op 2024 april 12 opmerklik ticht by de ierde komme. Mei in grutte fan likernôch 30 kilometer is dizze himelske besiker gearstald út kryomagma - in mingsel fan iis, stof en gas. De komeet bruts koartlyn op 5 en 7 oktober út en ûntbleate syn ûnderskiedende pear hoarnen. Dizze útbarsting markearret de twadde útbarsting sûnt 20 july, nei in sliepende perioade fan 69 jier. Op it stuit ûnderweis nei it binnenste sinnestelsel giet de Duvelkomeet nei syn tichtste oanpak fan 'e sinne.

Tidens syn tichte oanpak sil de Duvelkomeet mei it bleate each sichtber wêze, hoewol it brûken fan in teleskoop it sicht ferbetterje sil. It is wichtich om te notearjen dat, nettsjinsteande syn onheilspellende namme, saakkundigen ús fersekerje dat de komeet gjin bedriging foarmet foar de ierde. Nei syn moeting mei ús planeet sil de komeet syn reis trochgean nei de bûtenrâne fan it sinnestelsel, oant it jier 2095 ferburgen bliuwt foar ús sicht.

De ûntdekking fan de 12P/Pons-Brooks of Devil Comet kin byskreaun wurde oan de astronoom Jean-Louis Pons, dy't it foar it earst seach op 12 july 1812. Bekend om syn aktive iisfulkanen, is dizze komeet ûnder de 20 kometen dy't identifisearre binne om te eksposearjen oanhâldende fulkanyske aktiviteit. Guon saakkundigen fergelykje har foarm sels mei it byldbepalende Millennium Falcon-romteskip út 'e Star Wars-filmsearje.

