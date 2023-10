De massive "Hoarne" komeet dy't nei de ierde rint

Wittenskippers hawwe in ferrassende ûntdekking makke dy't kin tafoegje oan it apokalyptyske jier dat 2020 west hat. In kolossale komeet, trije kear de grutte fan 'e Mount Everest, is eksplodearre en giet no rjochting de ierde. De komeet, bekend as 12P/Pons-Brooks, is in kryofulkanyske komeet, ek wol in kâlde fulkaan neamd. It mjit in skriklike 18.6 kilometer yn diameter, lykweardich oan de grutte fan in lytse stêd.

It eksplosive barren fûn plak op 5 oktober, it markearjen fan de twadde útbarsting fan dizze ynterstellêre iiskube yn 'e lêste fjouwer moannen. De British Astronomical Association ûntduts de eksploazje doe't se konstatearren dat de komeet folle helderder ferskynde troch it ljocht dat reflektearre waard troch syn koma, dat is de gaswolk om syn kearn hinne.

De eksploazje resultearre yn 'e foarming fan "hoarnen" op 'e komeet, lykas de foarm fan in hoarnen skepsel of sels it Millennium Falcon romteskip út "Star Wars." De oarsaak fan dizze hoarnen moat noch fêststeld wurde, mar saakkundigen spekulearje dat it wat te krijen hat mei de eigenaardige foarm fan de kearn fan 'e komeet.

Nettsjinsteande syn alarmearjende trajekt en onheilspellende uterlik, is d'r gjin direkte bedriging fan 12P / Pons-Brooks. It wurdt ferwachte dat it yn april 2024 it tichtste punt by de ierde sil berikke, en sichtber wurdt mei it bleate each. Dêrnei wurdt it wer yn it sinnestelsel katapultearre en komt it pas yn 2095 werom.

Dizze komeet is net de ienige mei eksplosive oanstriid. 12P is ien fan de 20 bekende kometen mei aktive iisfulkanen. In oar ferneamd foarbyld is 29P/Schwassmann-Wachmann, dy't koartlyn syn grutste útbarsting yn 12 jier hie, wêrtroch sa'n 1 miljoen ton kryomagma yn 'e romte frijlitten.

Wylst it perspektyf fan in massive komeet dy't nei de ierde slingert alarmearjend klinkt, fersekerje wittenskippers ús dat d'r noch gjin need is om panyk te meitsjen. Dit himelske evenemint biedt in fassinearjende kâns om kometen te observearjen en te studearjen as se troch ús sinnestelsel reizgje.

boarnen:

- Live Science

- Science Times

- Space Weather Archive

- SpaceReference.org