De yntrigearjende histoarje en ferrassende gedrach fan komeet 12P / Pons-Brooks

It jier 1812 markearre it earste waarnimmen fan komeet 12P/Pons-Brooks, doe't de Frânske astronoom Jean Louis Pons it ûntduts as in foarmleas objekt sûnder sturt. Yn 'e folgjende wiken krige it helderheid en sichtberens, en berikte yn septimber in magnitude 4.0 mei in trije-graden sturt. Ferskate astronomen besochten syn baan te berekkenjen, en bepale dat it in periodike komeet wie mei in perioade fan likernôch 65 oant 75 jier.

Snel foarút nei 1883, doe't de Amerikaanske komeetobservator William R. Brooks de komeet op 'e nij ûntduts by syn syktocht nei kometen. Yn it earstoan flau, it ûndergie unferwachte útbarstings yn helderheid, transformearre fan magnitude 11.0 nei 8.0 en waard sichtber mei it bleate each. Detaillearre sketsen lieten in kearn sjen mei hoefijzerfoarmige jets dy't derút kamen. De komeet kaam yn jannewaris 1884 it tichtst by de sinne en ferdwûn stadichoan, en ferdwûn yn juny fan dat jier.

Yn de jierren dêrnei wiisden orbitale berekkeningen op in mooglik weromkommen yn 1954. De komeet waard yn 1953 op 'e nij ûntdutsen, mei opmerklike útbarstings yn helderheid dy't it oernachtsje 100 kear helderder makken. It berikte it tichtste punt by de sinne, bekend as perihelium, op 22 maaie 1954. Nei it perihelium waard it fan it súdlik healrûn mear sichtber.

De komeet 12P/Pons-Brooks folget in elliptyske baan, wêrby't it perihelium likernôch trijekwart de ôfstân is fan 'e ierde nei de sinne. Dizze baan is gelyk oan dy fan Halley's komeet. Dêrnjonken diele de kometen 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf en 20D/Westphal, hoewol net mear, ferlykbere banen, wat har de titel fan Neptunus syn kometenfamylje fertsjinnet.

Yn 'e ôfrûne jierren hat Comet 12P / Pons-Brooks omtinken krigen foar syn ûnferwachte opljochtingen. Werhelle yn 2020, wie it yn earste ynstânsje ekstreem swak by magnitude 23.0, mar is sûnt opheldere oant sawat 10.0. Ynienen flare-ups yn helderheid, tinken oan syn gedrach yn 1883, binne waarnommen, wêrtroch't syn koma útwreidzje en liket op de foarm fan in hoefijzer of duvelshoarnen.

De krekte oarsaak fan dizze útbarstings bliuwt ûnbekend, mar wittenskippers spekulearje dat gasopbou binnen de kearn fan 'e komeet liedt ta fissures, it frijlitten fan stof en iis yn 'e romte en in tydlike ferheging fan helderheid feroarsaket. As de komeet syn reis trochgiet, ferwachtsje astronomen entûsjast syn takomstige bewegingen en gedrach.

FAQ

1. Wat is de perioade fan Comet 12P / Pons-Brooks?

Komeet 12P/Pons-Brooks hat in perioade fan likernôch 65 oant 75 jier.

2. Hoe lieten eardere waarnimmings fan 'e komeet yn 1883 en 1953-54 ûnferwachte helderheidsútbarstingen sjen?

Tidens dizze waarnimmingen ûnderfûn de komeet hommels ferheging fan helderheid, mooglik troch gasopbou yn syn kearn, wat resultearre yn it frijlitten fan stof en iis yn 'e romte.

3. Hoe fergelyket de baan fan komeet 12P/Pons-Brooks mei dy fan Halley's komeet?

De baan fan de komeet 12P/Pons-Brooks is yn foarm en grutte lyk oan dy fan de komeet fan Halley, al beweecht Halley yn in retrograde rjochting tsjinoer de planeten.

4. Wat binne de oare kometen yn Neptunus syn kometenfamylje?

Njonken de komeet 12P/Pons-Brooks meitsje ek de kometen 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf en 20D/Westphal diel út fan de kometenfamylje fan Neptunus.

5. Wêrom is de komeet 12P/Pons-Brooks bekend as "The Devil's Comet"?

De komeet 12P/Pons-Brooks krige de bynamme "The Devil's Comeet" fanwegen syn bysûndere optredens by útbarstingseveneminten, dy't lykje op de foarm fan duvelshoarnen.