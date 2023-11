Foarsizze proteïnestruktueren: DeepMind's AlphaFold revolúsjonearret drugsûntdekking

Nei de baanbrekkende frijlitting fan AlphaFold, in AI-systeem ûntwikkele troch DeepMind, yn 2016, debutearre de lêste ferzje, AlphaFold 2, yn 2020. De ynnovaasje fan DeepMind stoppe dêr lykwols net. Hjoed kundige DeepMind de frijlitting oan fan 'e opfolger fan AlphaFold 2, mei nije en ferbettere mooglikheden dy't it potinsjeel hawwe om drugsûntdekking te revolúsjonearjen.

De lêste AlphaFold-release hat de mooglikheid om foarsizzingen te generearjen foar hast alle molekulen yn 'e Protein Data Bank, de grutste iepen-tagongsdatabase fan' e wrâld fan biologyske molekulen. Isomorphic Labs, in spin-off fan DeepMind dy't rjochtet op medisynûntdekking, brûkt al dit avansearre model om te helpen by therapeutysk medisynûntwerp. Troch it karakterisearjen fan ferskate molekulêre struktueren krúsjaal foar syktebehanneling, is it nije AlphaFold-model fan doel de ûntwikkeling fan nije en effektive medisinen te fersnellen.

Wat de nije AlphaFold ûnderskiedt is syn útwreide omfang dan proteïnefoarsizzing. DeepMind beweart dat dit model de struktueren fan liganden sekuer kin foarsizze, dy't molekulen binne dy't bine oan receptorproteinen en feroaringen yn sellulêre kommunikaasje inducearje. Derneist kin it de struktueren fan nukleïnesoeren foarsizze, dy't fitale genetyske ynformaasje befetsje, en post-translasjonele modifikaasjes, dy't gemyske feroaringen befetsje dy't foarkomme nei oanmeitsjen fan proteïnen.

It foarsizzen fan proteïne-ligand-struktueren is essensjeel yn 'e ûntdekking fan medisinen, om't it wittenskippers mooglik makket om potensjaal krêftige molekulen te identifisearjen en te ûntwerpen mei terapeutyske eigenskippen. Tradysjoneel fertrouwe farmaseutyske ûndersikers op dockingmetoaden, wêrby't simulearje hoe't proteïnen en liganden ynteraksje. Dizze metoaden fereaskje referinsjeproteinstruktueren en suggereare binende posysjes foar de liganden. Mei de lêste AlphaFold wurdt de needsaak foar in referinsjeproteïnestruktuer of foarstelde posysje lykwols elimineare. It model kin de struktueren fan aaiwiten foarsizze dy't net wiidweidich karakterisearre binne en har ynteraksjes mei oare molekulen simulearje. Dit nivo fan modellering oertreft de mooglikheden fan hjoeddeistige dockingmetoaden.

DeepMind beklammet dat har lêste model signifikante foarútgong toant yn it foarsizzen fan antybodybining, in kritysk gebiet foar ûntdekking fan drugs. It potensjeel fan AI om ús begryp fan 'e yngewikkelde molekulêre masines binnen it minsklik lichem te ferbetterjen wurdt dúdlik oantoand troch de opmerklike prestaasjes fan' e nije AlphaFold.

Nettsjinsteande syn opmerklike mooglikheden is de lêste AlphaFold net perfekt. Yn in detaillearre whitepaper erkennen ûndersikers fan DeepMind en Isomorphic Labs dat it systeem beheiningen hat by it foarsizzen fan de struktueren fan RNA-molekulen. RNA-molekulen spylje in fitale rol by it dragen fan de ynstruksjes foar proteïnesynthese yn it lichem. It is lykwols dúdlik dat sawol DeepMind as Isomorphic Labs aktyf wurkje om dizze beheining oan te pakken en har AI-systeem fierder te ferfine.

FAQ:

F: Wat is AlphaFold?

A: AlphaFold is in AI-systeem ûntwikkele troch DeepMind dat proteïnestruktueren yn it minsklik lichem sekuer foarsizze.

F: Hoe helpt AlphaFold by it ûntdekken fan drugs?

A: Troch sekuer te foarsizzen fan proteïnestruktueren en ynteraksjes mei liganden, helpt AlphaFold by it identifisearjen en ûntwerpen fan nije molekulen foar potinsjele medisinen.

F: Wat binne liganden?

A: Liganden binne molekulen dy't bine oan receptorproteinen en ynfloed op sellulêre kommunikaasje.

F: Wat binne nukleïnesoeren?

A: Nucleic soeren binne molekulen mei genetyske ynformaasje krúsjaal foar ferskate biologyske prosessen.

F: Hoe ferskilt AlphaFold fan dockingmetoaden?

A: AlphaFold kin proteïnestruktueren foarsizze sûnder de needsaak foar in referinsjestruktuer of foarstelde binende posysjes, en oertreffe de mooglikheden fan hjoeddeistige dockingmetoaden.

F: Wat is de hjoeddeistige beheining fan AlphaFold?

A: AlphaFold stiet noch altyd foar útdagings by it sekuer foarsizzen fan de struktueren fan RNA-molekulen, dy't in fitale rol spylje yn 'e proteinsynteze.