Wittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke yn 'e Yndyske Oseaan, en ûntdekke it djipste bewiis fan bleken fan koraalrif ea opnommen. Dit bewiis, fûn op djipten fan mear as 90 meter, is wichtich, om't it de earnst fan 'e skea ûntdekt dy't feroarsake wurdt oan koraalriffen, dy't essensjeel binne foar de sûnens fan it oseaanekosysteem.

Publisearre yn Nature Communications, in stúdzje útfierd troch ûndersikers fan 'e Universiteit fan Plymouth fûn dat gebieten fan koraalriffen dy't mear as 90 meter ûnder it oerflak fan' e Yndyske Oseaan lizze wiidweidich bleken hawwe ûnderfûn, mei oant 80 prosint fan 'e riffen beynfloede yn bepaalde regio's . Dizze skea kin wurde taskreaun oan in tanimming fan 30 prosint fan seetemperatueren yn 'e Yndyske Oseaan.

De ferrassende fynsten tsjinsprekke it eardere leauwen dat djippere koralen mear resistint wiene foar opwaarming fan 'e oseaan. Dr Phil Hosegood, de haadûndersiker fan 'e stúdzje, spruts syn fernuvering út, en stelde: "Rif op ferlykbere djipten oer de hiele wrâld binne wierskynlik yn gefaar fan ferlykbere klimaatferoarings."

De ûndersikers brûkten ûnderwetterrobots en satellyt-generearre oseanografyske gegevens tidens har stúdzje fan 'e Sintrale Yndyske Oseaan. Tidens in ûndersykscruise yn novimber 2019 observearren se de earste tekens fan koraalbleken yn djippere riffen mei op ôfstân betsjinne ûnderwetterauto's útrist mei kamera's. Dit bleken waard feroarsake troch in ferdjipjen fan 'e thermokline, in laach dêr't de temperatuer fluch feroaret mei de djipte, dy't keppele is oan regionale klimaatpatroanen lykas El Nino, fierder fersterke troch de klimaatkrisis.

Wylst guon dielen fan it troffen rif tekens hawwe toand fan herstel tusken 2020 en 2022, betinke wittenskippers de urginsje fan ferhege tafersjoch ynspanningen yn 'e djippe oseaan. Mesofotyske koralen, dy't waarden ferwachte te kompensearjen foar de skea oan ûndjippe wetterkoralen, wurde ek bliken dien dat se kwetsber binne.

Yn 'e ôfrûne pear desennia hat de tropyske Yndyske Oseaan in signifikante stiging yn' e opwaarming fan 'e oseaan ûnderfûn, mei in gemiddelde ferheging fan Sea Surface Temperature (SST) fan sawat 1 graad Celsius fan 1951 oant 2015, neffens gegevens fan Yndiaanske oerheid. Dizze opwaarming fynt plak mei in snelheid fan 0.15 graden Celsius per desennia.

Dizze ûntdekking beklammet de needsaak foar direkte aksje om klimaatferoaring oan te pakken en koraalriffen wrâldwiid te beskermjen. Tafersjoch-ynspanningen moatte wurde ferhege om de omfang fan skea te begripen en effektive behâldstrategyen te ûntwikkeljen foar dizze kwetsbere ekosystemen.

boarnen:

- Natuerkommunikaasje (stúdzje)

- Universiteit fan Plymouth (ûndersyksynstitút)

- Yndiaanske regearingsgegevens