Djipste bekende bewiis fan Coral Reef Bleaching ûntdutsen yn Yndyske Oseaan

In nije stúdzje útfierd troch wittenskippers fan 'e Universiteit fan Plymouth hat it djipste bekende bewiis iepenbiere fan koraalbleken op in koraalrif dat hast 300 feet ûnder it oerflak yn' e Yndyske Oseaan is. Koraalbleken fynt plak as stressers lykas feroaringen yn temperatuer, fiedingsstoffen of ljocht koralen feroarsaakje om de zooxanthellae-algen dy't yn har weefsel libje te ferdriuwen, wat resulteart yn dat se wyt wurde. De meast foarkommende oarsaak fan koraalbleken is opwaarming fan 'e oseaantemperatueren troch klimaatferoaring.

Mesofotyske koraal-ekosystemen, dy't yn djipper en koeler wetter wenje, waarden earder tocht dat se in taflecht biede oan ûndjippe wetterriffen. De stúdzje fûn lykwols beheinde ferbining tusken dizze ekosystemen en ûndjippe koralen, en markeart de needsaak om har gefoelichheid foar opwaarming fan oseanen te begripen. It bleekevenemint yn 'e Sintrale Yndyske Oseaan waard taskreaun oan 'e dipoal fan 'e Yndyske Oseaan, dy't in 30% ferheging fan' e oseaantemperatueren feroarsake en 80% fan 'e koraalriffen skansearre op djipten dy't leaud wurde resistint te wêzen foar opwaarming.

Dr Philip Hosegood, mei-auteur fan 'e stúdzje, spruts fernuvering út oer de befinings, en stelde dat djipper koralen nei alle gedachten resistint wiene foar opwaarming fan 'e oseaan troch it koeler wetter dat se bewenje. Dit ûndersyk docht lykwols oan dat djippere riffen ek yn gefaar binne fan klimaatferoaring.

De stúdzje, mei de titel "Mesophotic koraal bleken ferbûn mei feroaringen yn thermocline djipte," waard publisearre yn it tydskrift Nature Communications. Undersikers fan 'e Universiteit fan Plymouth hawwe al mear as tsien jier ûndersiken dien yn' e Sintraal Yndyske Oseaan. Tidens har ûndersykscruises brûke se in kombinaasje fan satellyt-generearre gegevens, in situ-monitoring en ûnderwetterrobots om ynformaasje te sammeljen oer de oseanografy en biodiversiteit fan 'e regio.

De ûndersikers ûntdutsen bewiis fan koraalskea tidens in ûndersykscruise yn novimber 2019. Op ôfstân betsjinne ûnderwetterauto's mei monitorkamera's makken bylden fan bleke koralen, wylst ûndjippe wetterriffen gjin tekens fan bleken lieten. Fierdere analyze fan gegevens sammele tidens de cruise, likegoed as satellyt ynformaasje oer oseaan temperatueren, die bliken dat it bleken waard feroarsake troch in ferdjipjen fan de thermocline, dat komt troch klimaatferoaring fersterkjen natuerlike syklusen fan fariabiliteit.

De stúdzje markeart de kwetsberens fan mesofotyske koraal-ekosystemen foar thermyske stress en beklammet it belang fan it kontrolearjen fan 'e djippe seeboaiem fan' e oseaan. It herstel fan grutte dielen fan it rif sûnt it bleken barren lit sjen dat mesofotyske koralen it potensjeel hawwe om te herstellen, mar makket ek soargen oer de ynfloed fan takomstige blekeneveneminten op koraalstjerte en ferlies fan biodiversiteit.

De ûndersikers konkludearren dat it útwreidzjen fan ús begryp fan 'e gefolgen fan klimaatferoaring op djippe wetterkoralen krúsjaal is, om't dizze ekosystemen foar in grut part ûnderstudearre bliuwe. De kombineare ynfloed fan El Niño en de Dipole fan 'e Yndyske Oseaan fergruttet de gefolgen dy't yn 'e regio fiele, en beklammet de needsaak foar fierdere ûndersyk en behâld ynspanningen om dizze krityske habitats te beskermjen.

