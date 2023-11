Nije ynsjoch yn 'e foarútgong fan it fokken fan swiete kersen

It fokken fan swiete kersen hat de lêste jierren wichtige foarútgong makke troch it brûken fan molekulêre markers en genoomsekwinsje om wichtige eigenskippen te ferbetterjen fia marker-assistearre seleksje (MAS). Tradysjonele kweekmetoaden hawwe lykwols útdagings krigen fanwegen lege effisjinsje en hege kosten. Om dizze obstakels te oerwinnen, hawwe ûndersikers har wend oan hege resolúsje genome-wide assosjaasjestúdzjes (GWAS) om it fokken fan nije en ferbettere swiete kersenfarianten te fersnellen.

Yn in resinte publikaasje mei de titel "Stúdzje mei hege resolúsje genome-brede assosjaasje fan in grutte Tsjechyske kolleksje swiete kersen (Prunus avium L.) oer fruchtberens en kwaliteitskaaimerken," ûndersikers brûkten paired-end sequencing op it Illumina NovaSeq 6000-platfoarm. Dizze oanpak resultearre yn in massive 4.15-Tb-sekwinsje, dy't wiidweidige genome-dekking levere en de identifikaasje fan mear dan 1.7 miljoen heechweardige single nucleotide polymorphisms (SNP's) mooglik makket oer de kersen-accessions.

In yngeande analyze mei haadkomponintanalyse (PCA) en Bayesian ynformaasjekriterium (BIC) die bliken in homogene populaasje sûnder ûnderskate genetyske subgroepen. Wichtige fariabiliteit waard lykwols beoardiele yn ferskate skaaimerken, benammen binnen de sammeljen fan genetyske boarnen (CGR). Ferskillen yn kleureigenskippen wiene opmerklik tusken populaasjes, mei de CGR-oankomsten dy't in breder kleurspektrum werjaan, wylst grutte-kenmerken lykas fruitgewicht grutter wiene yn 'e oankomsten fan fokmaterialen (BM).

De GWAS mei it FarmCPU-model identifisearre 59 SNP's ferbûn mei alve eigenskippen, ynklusyf tiid fan rispinge, fruitkleur en fleiskleur. In krúsjale ûntdekking wie de identifikaasje fan in deletion yn 'e MYB10-regio, dy't in rol spilet yn it bepalen fan fruitkleur. Dêrnjonken waarden assosjaasjes fûn tusken SNP-markers en fruitfêstens, grutte en gewicht, en jouwe ynsjoch yn 'e genetyske basis fan dizze wichtige eigenskippen.

Fierder waarden haplotype-blokken mei signifikante SNP's identifisearre, en helpe by it yn kaart bringen fan kandidaatgenen dy't ferbûn binne mei spesifike skaaimerken. Fan 'e 141 identifisearre kandidaatgenen hienen 104 bekende funksjes, wêrtroch't ljocht op har potensjele rollen by it bepalen fan kersenfenotypen.

Dizze befiningen drage by oan in detaillearre genetyske kaart fan swiete kersen en lizze in solide basis foar takomstige fokken ynspannings. Troch de genetyske determinanten fan wichtige fenotypyske eigenskippen te begripen, kinne ûndersikers de ûntwikkeling fan nije swiete kersenfarianten mei ferbettere skaaimerken fersnelle.

FAQs

F: Wat is marker-assistearre seleksje (MAS) yn it fokken fan swiete kersen?

A: Marker-assistearre seleksje (MAS) is in foktechnyk dy't it brûken fan molekulêre markers omfettet om spesifike eigenskippen fan belang te identifisearjen yn swiete kersenplanten. Troch yndividuen te selektearjen mei winske markers, kinne fokkers de kânsen ferbetterje om neiteam te produsearjen mei dy winske eigenskippen.

F: Hoe helpt hege resolúsje genome-wide association study (GWAS) by it fokken fan swiete kersen?

A: Hege resolúsje genome-wide assosjaasjestúdzje (GWAS) lit ûndersikers assosjaasjes identifisearje tusken spesifike genetyske markers, bekend as single nucleotide polymorphisms (SNP's), en wichtige eigenskippen yn swiete kersen. Troch dizze ferienings te identifisearjen, kinne fokkers selektyf yndividuen mei winske eigenskippen fokken, wat liedt ta de ûntwikkeling fan ferbettere farianten.

F: Wat binne haplotypeblokken yn it fokken fan swiete kersen?

A: Haplotype-blokken binne seksjes fan it genom wêr't in groep SNP's tegearre binnen in populaasje erfd wurde. By it fokken fan swiete kersen kinne haplotypeblokken helpe om regio's fan it genom te identifisearjen dy't kandidaatgenen befetsje dy't ferbûn binne mei spesifike eigenskippen. Troch dizze blokken te bestudearjen, kinne fokkers ynsjoch krije yn 'e genetyske basis fan winske eigenskippen en doelgerichte fokkerijen fasilitearje.

F: Hoe kinne de befiningen fan dizze stúdzje profitearje fan it fokken fan swiete kersen?

A: De befinings fan dizze stúdzje jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e genetyske determinanten fan wichtige eigenskippen yn swiete kersen. Troch de genetyske basis te begripen fan eigenskippen lykas fruchtberens, kwaliteit, kleur, stevigens en grutte, kinne fokkers mear ynformeare besluten nimme by it selektearjen fan âlders foar krusing. Dizze kennis kin úteinlik de ûntwikkeling fan nije, ferbettere swiete kersenfarianten mei ferbettere skaaimerken fersnelle dy't foldogge oan merkeasken en konsumintfoarkarren.