Nettsjinsteande it wêzen ûnderskate entiteiten, it senuwstelsel en ymmúnsysteem hawwe in yngewikkelde interdependent relaasje. Dizze yngewikkelde dûns tusken de twa systemen, bekend as de neuro-immune-as, spilet in krúsjale rol by it orkestrearjen fan ferskate fysiologyske prosessen yn 'e harsens, hûd en gastrointestinale traktaat. De kommunikaasje tusken sellen yn dizze systemen hat wittenskippers fassinearre lykas Isaac Chiu, in immunobiolooch oan Harvard Medical School.

Chiu's ûndersyk hat him rjochte op it ûntdekken fan de komplekse ynteraksjes tusken T-sellen, mikroglia en baktearjes yn 'e kontekst fan neurodegeneraasje, baktearjele hûdynfeksjes, en mikrobiële ynfeksjes lykas meningitis, miltvuur en kolitis. Syn befiningen hawwe ljocht smiten op nije meganismen fan pine en ûntstekking, en iepenbiere de rol fan neuroanen, ymmúnsellen en mikroben yn dizze prosessen.

Pine, in fûnemintele fermogen fan it lichem om gefaar te fielen, is nau ferbûn mei it ymmúnsysteem. Nociceptor neuroanen, dy't ferantwurdlik binne foar bemiddeljen fan pine, ynteraksje mei ymmúnsellen fia bidirectionele crosstalk. Immune sellen produsearje stoffen dy't direkt ynfloed kinne op 'e nerven, wêrtroch't se gefoeliger binne foar pine. Op har beurt bewarje nociceptors neuropeptiden dy't ymmúnsellen kinne fiele, en beynfloedzje har gedrach.

Chiu's ûndersyksteam hat him rjochte op neuropeptiden lykas calcitonin-gen-relatearre peptide (CGRP) en har ynteraksje mei ymmúnsellen, benammen makrofagen, neutrofilen, monozyten, T-sellen en B-sellen. It team ûntduts dat ynteraksjes tusken dizze neuropeptiden en immune sel receptors kinne ynfloed op cytokine produksje, macrophage polarisaasje, neutrophil werving, en T-sel reaksjes. Dizze neuropeptiden spylje krêftige regulearjende rollen yn immuniteit.

Yn 'e kontekst fan mikrobiële ynfeksjes ûntduts Chiu's team fassinearjende ynsjoch yn hoe't pinefezels kinne wurde kaapt troch baktearjes. Bygelyks, yn meningitis feroarsake troch Streptococcus pneumoniae en Streptococcus agalactiae, aktivearje dizze patogenen nociceptor-neuronen troch in poarfoarmjende toxine neamd pneumolysin. Dizze aktivearring resultearret yn 'e produksje fan CGRP, dy't op syn beurt de produksje fan beskermjende cytokines troch makrofagen ûnderdrukt, wêrtroch't de baktearjes makliker oerlibje en it harsens ynfalle.

Troch har ûndersyk binne Chiu en syn team yn steat west om de neuro-immune as yn diermodellen te manipulearjen om it fermogen fan it ymmúnsysteem te ferbetterjen om baktearjende ynfeksjes lykas meningitis te bestriden. Troch spesifike molekulêre ynteraksjes te rjochtsjen en in vivo en in vitro oanpak te brûken, hawwe se ynsjoch krigen yn it komplekse ynteraksje tusken neuroanen, ymmúnsellen en mikroben.

Dit ûndersyk hat wichtige gefolgen foar therapeutyske strategyen. Troch pinepaden te rjochtsjen, lykas blokkearjen fan CGRP, kin it mooglik wêze om ymmúnreaksjes tsjin ynfeksjes te ferbetterjen. It begryp fan 'e neuro-immune as iepenet in heule nije ryk fan mooglikheden foar it behanneljen fan ferskate sykten en ynfeksjes.

