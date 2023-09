Op dei 145 fan 'e Appalachian Trail hie de hiker in rêstige nacht fan sliep en waard wekker om 9:35 en fielde him ferfrissich. Nei it genot fan in rêstige moarn op har solo-stealth-site, begûnen se har kuier mei in monster enerzjydrank foar it moarnsiten. Mei in lichter pak en in koffeinfolle boost wiene se yn goede geast doe't se op it spoar setten.

De kuierder hie noch ien 4k heuvel te feroverjen foardat in lange delslach yn 'e moarntiid. Se makken foarútgong nei har doel om alle 48 New Hampshire-pieken boppe 4,000 fuotten te feroverjen. Op dit punt hiene se al 19 fan dizze peaks foltôge.

Under harren kuiertocht hat de kuierder graach nei in harkboek harke en seach der nei út om it meikoarten ôf te meitsjen. Se planden om "The Maine Woods" fan Thoreau te begjinnen wylst se troch de bosken fan Maine rûnen. In tafallige moeting mei kollega kuierders lâns de rivier de Androscoggin late ta in verfrissende dip yn it wetter. Se hawwe wat tiid trochbrocht oan it petearjen mei har kollega-wandelaars en seagen sels in trailer op YouTube foar in film mei de namme "Kung Fury."

Nei't er om 3 oere wer op it spoar kaam, kaam de kuierder wat bekende gesichten tsjin dy't se sûnt it NOC net sjoen hiene. Se reflektearre oer de mear as 1,500 kilometer oan spoar dy't se sûnt har lêste gearkomste hiene. Nettsjinsteande in omwei troch de rivierdûk fûn de kuierder op in berchtop in gaadlik stealtintplak. Se genoaten fan in ienfâldich diner by it fjoer, besteande út Vermont skerpe cheddar, salami en beef sticks, chia mio, en snoep. Om har fieding ôf te foljen, namen se ek multivitamine gummies.

Doe't de kuierder yn 'e nacht fêstige, seagen se út nei in betiid begjin de oare deis. Harren doel wie om Speck Pond en de ûnderdak yn 'e buert te berikken, en markearje har yngong yn' e definitive steat fan it spoar: Maine. It soe in reis fan 21 kilometer wêze, dy't se tichterby bringt by de ferfolling fan har troch-hiking-aventoer.

boarnen:

- Adventure Archives - https://adventurearchives.org/

- De Trek - https://thetrek.co/