It mystearje fan soarten oerfloed ûntbleate: Nije ynsjoggen fan observaasjes fan biodiversiteit

In resinte stúdzje útfierd troch in ynternasjonaal team fan ûndersikers hat ljocht smiten op 'e patroanen fan soarten oerfloed oer de wrâld. Al mear as in ieu hawwe wittenskippers besocht te begripen wêrom't guon soarten gewoan binne, wylst oaren seldsum binne. Dizze stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Ecology and Evolution, brûkte gegevens fan 'e Global Biodiversity Information Facility (GBIF) en analysearre mear dan 1 miljard soarten observaasjes fan 1900 oant 2019.

De ûndersikers fûnen dat de patroanen fan soarten oerfloed farieare tusken ferskate soarten groepen. Foar goed kontrolearre groepen lykas fûgels ûntstie in konsekwint patroan wêrby't de measte soarten seldsum wiene, mar net ekstreem sa, en mar in pear soarten wiene heul gewoan. Dit patroan, bekend as de globale soarten oerfloedferdieling (gSAD), waard foar it earst foarsteld troch FW Preston yn 1948.

Foar oare soarten groepen, lykas ynsekten, bleau de sluier fan soarten oerfloed lykwols foar in part net opheft fanwegen ûnfoldwaande gegevens. De stúdzje markearre it belang fan tafersjoch op biodiversiteit by it opspoaren fan soarten oerfloed en begryp hoe't se oer de tiid feroarje.

It gebrûk fan 'e GBIF-database, dy't gegevens kompilearret fan sawol profesjonele as boargerwittenskippers wrâldwiid, blykte in weardefolle boarne te wêzen foar dit ûndersyk. It stelde de ûndersikers yn steat om soartobservaasjes fan 1900 oant hjoed de dei te fergelykjen en de ferskowende patroanen fan soarten oerfloed te observearjen as mear gegevens beskikber waarden.

Wylst de stúdzje weardefolle ynsjoch hat levere yn 'e patroanen fan soarten oerfloed, beklamme it ek dat mear gegevens nedich binne om de gSAD folslein te begripen foar alle soarten groepen. Bygelyks, wylst hast alle fûgelsoarten binne identifisearre, oare groepen lykas ynsekten en cephalopods noch fereaskje fierdere observaasjes.

Oer it algemien beljochtet dizze stúdzje it belang fan ûndersyk en monitoaring fan biodiversiteit, lykas ek de rol fan platfoarms foar dielen fan gegevens lykas GBIF by it fuortsterkjen fan ús begryp fan patroanen foar oerfloed fan soarten op wrâldwide skaal.

