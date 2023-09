In team fan wittenskippers makket trochbraak yn it begripen fan tsjustere materie mei donkere foton

Wittenskippers fan 'e Universiteit fan Adelaide, tegearre mei in ynternasjonaal team fan ûndersikers, hawwe wichtige foarútgong makke yn' e unraveling fan 'e mystearjes fan tsjustere matearje, dy't goed is foar in heule 84% fan' e matearje-ynhâld fan it universum. Harren fokus wie op in teoretysk dieltsje neamd it "tsjustere foton", dat kin helpe om de kloof tusken tsjustere matearje en reguliere matearje te brêgen.

Donkere matearje, de ûnbidige stof dy't foar it grutste part ûnbekend bliuwt, is stevich fêststeld troch gravitasjonele ynteraksjes. De krekte aard derfan bliuwt lykwols natuerkundigen wrâldwiid te ûntkommen. De donkere fotonhypoteze, dy't it bestean fan in massive dieltsje stelt dat fungearret as in portal tusken de tsjustere sektor en reguliere matearje, hat traksje krigen yn it begripen fan dit enigma.

Professor Anthony Thomas, âlder heechlearaar natuerkunde oan 'e Universiteit fan Adelaide, ferklearret: "Us wurk lit sjen dat de donkere fotonhypoteze de foarkar hat boppe de standertmodelhypoteze by in betsjutting fan 6.5 sigma, wat bewiis foar in partikelûntdekking is." Dizze ûntdekking bringt ús ien stap tichter by it begripen fan 'e natuer fan tsjustere matearje.

Donkere matearje is folle mear oerfloedich as gewoane matearje, mei fiif kear de kwantiteit oanwêzich yn it hielal. Natuerkundigen beskôgje it ûntdekken fan mear oer tsjustere matearje as ien fan 'e grutste útdagings op har fjild. It donkere foton, in hypotetysk dieltsje ferbûn mei de ferburgen sektor, hat it potinsjeel om te tsjinjen as in krêftdrager foar tsjustere matearje.

Om ynsjoch te krijen yn donkere matearje, analysearre it team fan wittenskippers de effekten dy't in donkere foton koe hawwe op eksperimintele resultaten fan it djippe ynelastyske ferspriedingsproses. Dit proses omfettet it bestudearjen fan botsingen fan dieltsjes dy't binne fersneld ta ekstreem hege enerzjy. Troch de byprodukten fan dizze botsingen te ûndersykjen, kinne ûndersikers weardefolle ynformaasje krije oer de struktuer fan 'e subatomêre wrâld.

It team brûkte it Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) parton-distribúsjefunksje wrâldwide analysekader, en feroare it om rekken te hâlden mei de mooglikheid fan in donkere foton. Harren befiningen die bliken dat de donkere fotonhypoteze de foarkar hat boppe de standertmodelhypoteze, wat bewiis foar it bestean fan dit dieltsje.

Dit baanbrekkende ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar it ferkennen fan de komplekse aard fan tsjustere matearje. Understean fan tsjustere matearje is net allinich krúsjaal foar it ûntdekken fan 'e mystearjes fan it universum, mar ek foar it fuortsterkjen fan ús kennis fan fûnemintele fysika.

Boarne: Journal of High Energy Physics