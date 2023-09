Dark Photon identifisearre as potinsjele kandidaat foar Dark Matter

In resinte analyze útfierd troch ûndersikers by it ARC Center of Excellence foar Dark Matter Particle Physics en de Universiteit fan Adelaide suggerearret dat donkere fotonen de ûntbrekkende keppeling kinne wêze om de aard fan tsjustere matearje te begripen. Donkere fotonen binne hypotetyske dieltsjes dy't as brêge kinne tsjinje tusken de tsjustere sektor fan dieltsjes en reguliere matearje.

Tsjustere matearje is in mysterieuze stof dy't in gravitaasjeeffekt hat op normale matearje, wêrtroch't stjerrestelsels rapper rotearje as ferwachte en ljocht bûge om massive objekten. Wylst d'r ferskate kandidaten binne foar tsjustere matearje, hat it standertmodel fan dieltsjefysika gjin wiidweidige ferklearring west.

Fysiker Nicholas Hunt-Smith en syn team ûndersochten gegevens fan eksperiminten mei partikelkollider en fûnen dat de oanwêzigens fan donkere fotonen better oerienkomt mei de waarnommen resultaten yn ferliking mei it standertmodel. Mei in betrouwensnivo fan 6.5 sigma, wurde de kânsen dat donkere fotonen de observaasjes net ferklearje, rûsd op sawat ien yn in miljard.

De ûndersikers rjochte har op it djippe ynelastyske ferspriedingsproses, dat is in manier wêrop dieltsjes ferspriede nei in botsing mei hege enerzjy. Se hawwe ek rekken hâlden mei de muonmagnetyske anomaly, dy't de ôfwiking fan it gedrach fan 'e muon yn in sterk magnetysk fjild mjit fan standertmodelfoarsizzingen.

Troch de mooglikheid fan donkere fotonen yn te fieren, waard de foarkar foar har as kandidaat ferhege, en de muonmagnetyske anomaly waard signifikant fermindere. Dizze fynsten stypje de hypoteze dat donkere fotonen bewiis kinne wêze foar in dieltsje ûntdekking.

Wylst fierder ûndersyk en befêstiging nedich binne, hopet it team dat har befiningen oare ûndersikers sille stimulearje om it bestean fan donkere fotonen te ûndersykjen en har gefolgen foar it begripen fan tsjustere matearje.

Boarne: Journal of High Energy Physics.