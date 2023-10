Mysterieuze tsjustere materie kin ynteraksje mei normale matearje fia donkere fotonen, suggerearret nije analyze

In resinte analyze útfierd troch in ynternasjonaal team fan natuerkundigen biedt in potinsjele ferklearring foar bepaalde gegevens fan eksperiminten mei hege enerzjy fersprieding. De ûndersikers stelle foar dat donkere fotonen, hypotetyske dieltsjes ferbûn mei tsjustere matearje, ferantwurdlik wêze kinne foar dizze observaasjes. Donkere matearje, dy't likernôch 85% fan 'e massa fan 'e universum útmakket, kriget syn namme om't it net omgiet mei elektromagnetyske strieling.

Tsjustere fotonen binne in diel fan 'e tsjustere sektor, in hypotetysk diel fan it universum dêr't tsjustere matearje wennet. Dizze dieltsjes koppele mooglik swak mei gewoane matearje troch it mingen fan in gauge boson, bekend as it donkere foton. Dizze koppeling koe ynsjoch leverje yn 'e natuer fan tsjustere matearje en har ynteraksjes mei de rest fan it universum.

De analyze waard laat troch Nicholas Hunt-Smith en syn kollega's oan 'e Universiteit fan Adelaide, Austraalje, en publisearre yn' e Journal of High Energy Physics. Yn har stúdzje hawwe de ûndersikers in wrâldwide kwantum-chromodynamika-analyze fan hege-enerzjy-ferspriedingsgegevens útfierd binnen it ramt fan Jefferson Lab Angular Momentum.

De resultaten jouwe oan dat in model dat in donkere foton omfettet de foarkar is boppe de konkurrearjende standertmodelhypoteze. De betsjutting fan dizze foarkar wurdt metten op 6.5 standertdeviaasjes. De analyze rjochte him op eksperiminten mei djippe ynelastyske ferstruiting, wêrby't in hege-enerzjysonde omgiet mei in proton, wat resulteart yn 'e bepaling fan 'e ferdieling fan momentum fan quarks binnen it proton.

Wylst de stúdzje waard beskôge as "provosearjend" troch teoretyske natuerkundige Tim Hobbs út Argonne National Laboratory, hy markearret de needsaak foar fierder ûndersyk en bettere ûnwissichheid kwantifikaasje. Oare eksperiminten, lykas elektron-positron-eksperiminten, kinne ek weardefolle ynsjoch leverje yn it bestean fan donkere fotonen.

Dizze analyze iepenet nije kânsen foar it bestudearjen fan tsjustere matearje en ljocht op har mysterieuze natuer. Troch fierder te ûndersykjen fan de eigenskippen en ynteraksjes fan donkere fotonen, hoopje wittenskippers in better begryp te krijen fan de rol fan tsjustere matearje yn it universum.

