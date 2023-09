Astronomen brûke it prinsipe fan Einstein om de ferdieling fan tsjustere materie yn kaart te bringen

Astronomen hawwe in prinsipe brûkt foarsteld troch Albert Einstein mear as in ieu lyn om in detaillearre kaart te meitsjen fan 'e ferdieling fan tsjustere matearje. De metoade fan it team makket it mooglik om "klumpen" fan donkere matearje te finen tusken stjerrestelsels, en jout ynsjoch yn 'e ferdieling fan dizze mysterieuze stof op lytsere skalen.

Tsjustere matearje is in útdaging foar wittenskippers, om't it, nettsjinsteande it meitsjen fan sa'n 85% fan it universum, ûnsichtber is. It hat gjin ynteraksje mei elektromagnetyske strieling, ynklusyf sichtber ljocht, en is ongelooflijk swak dêrby. Donkere matearje bestiet út dieltsjes dy't net besteane út elektroanen, protoanen en neutroanen lykas normale matearje.

De oanwêzigens fan tsjustere matearje kin allinich ôfsluten wurde troch syn gravitasjonele effekten op normale matearje. Sûnder tsjustere matearje soene stjerrestelsels te fluch draaie en net byinoar hâlden wurde troch de swiertekrêft fan sichtbere matearje allinich. It wurdt leaud dat stjerrestelsels wurde omjûn troch halo's fan tsjustere matearje, en guon modellen suggerearje de oanwêzigens fan donkere matearje klonten binnen stjerrestelsels en yn 'e romten tusken harren.

In ûndersyksteam út Japan brûkte de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) om de ferdieling fan donkere matearje om in fiere galaxy te studearjen. Se brûkten gravitasjonele lensing, in konsept ôflaat fan Einstein's teory fan algemiene relativiteit, om ljocht te observearjen fan in kwasar dy't 11 miljard ljochtjierren fuort wie.

Gravitasjonele lensing fynt plak as in massyf foarwerp it paad fan ljocht bûgt dat der trochhinne giet, it meitsjen fan meardere ôfbyldings of it fersterkjen fan de helderheid fan in inkeld objekt. Troch ALMA te brûken, koenen de ûndersikers de ferdieling fan donkere materieklumpen tusken stjerrestelsels en lâns de sichtline nei de kwasar yn kaart bringe. De resultaten stipe it model "kâlde tsjustere matearje", wat suggerearret dat donkere matearje bestiet út stadichbewegende dieltsjes.

Dit ûndersyk draacht by oan in better begryp fan tsjustere matearje en har ferdieling yn it universum.

boarnen:

1. It Astrophysical Journal (ûndersykspapier)