Binêre swarte gatten meie stabiler wêze as earder tocht

Wittenskippers hawwe ûntdutsen dat binêre swarte gatten stabiler wêze kinne as yn earste ynstânsje tocht. Dizze swarte gatten wurde foarme as massive stjerren ynstoarte yn in ûneinich dichte "singulariteit". Mei massa's folle grutter as de sinne hawwe se in sterke swiertekrêft dy't sels net ljocht ûntkomme kin. Faak wurde binêre swarte gatten foarme as twa massive stjerren om elkoar hinne draaie.

As dizze swarte gatten bewege, meitsje se gravitaasjewellen, dy't hoekmomentum fan it systeem ôf drage. Dit soarget foar de swarte gatten te spiraalje tegearre, úteinlik botsing en foarmje in inkele, mear massive swarte gat. Earder waard leaud dat dit proses ûnûntkomber wie, en binêre swarte gatten soene altyd iensume objekten wurde.

Wittenskippers begripe no lykwols dat it universum útwreidet, en dizze útwreiding fersnelt troch wat bekend is as tsjustere enerzjy. Dizze tsjustere enerzjy makket dat swarte gatten sitte yn in hieltyd útwreidzjende stof fan romte-tiid, wêrtroch't de mooglikheid is dat it kin helpe om binêre swarte gatten skieden te hâlden.

Undersikers fan 'e Universiteit fan Southampton en de Universiteit fan Cambridge ûndersochten dit idee troch komplekse wiskundige modellen. Se fûnen dat twa net-rotearjende swarte gatten yn lykwicht bestean koene, wêrby't de útwreiding fan it universum har gravitasjonele attraksje tsjingiet. Dit betsjut dat fan in ôfstân, in pear swarte gatten yn lykwicht soe lykje op in inkele swart gat, wêrtroch't it dreech te spoaren oft it is in inkeld objekt of in binêr systeem.

Fierders soe de gravitasjonele attraksje tusken de binêre swarte gatten foarkomme dat de útwreiding fan it universum se te fier útinoar triuwt. De ûndersikers leauwe dat har befiningen jilde kinne foar draaiende swarte gatten en noch kompleksere swarte gatsystemen mei meardere objekten.

De stúdzje waard publisearre yn it tydskrift Physical Review Letters.

boarnen:

- Universiteit fan Southampton

- Universiteit fan Cambridge