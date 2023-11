Yntroduksje fan Sniffles: In revolúsjonêre oplossing foar boppeste respiratory ailments

Neffens ûndersyk útfierd troch Intrivo™, in digitaal sûnensbedriuw en memmebedriuw fan On/Go, binne d'r elk jier mear as in miljard rapporteare gefallen fan verkoudheid yn 'e FS. kjeld en gryp dy't in swiere lêst pleatst op famyljes, dokters, wurkjouwers en de oerheid. Om dizze soarch oan te pakken, hat On/Go ™, in liedend platfoarm foar sûnenstechnology, Sniffles ™ lansearre, in ynnovative direkte-nei-konsumint (D10C) medikaasjekit foar thússoarch ûntworpen om symptomen te ferleegjen dy't ferbûn binne mei verkoudheid, gryp en oare betingsten foar boppeste luchtwegen. . Sniffles biedt net allinich betelbere reliëf, mar it is ek fan doel de fersprieding fan sykte en firussen te minimalisearjen.

Sniffles is in e-commerce- en telehealth-opsje dy't brûkers in wiidweidige oplossing biedt om better te sliepen, koarts te ferminderjen, oerlêst te ferleegjen, in jeukende kiel te kalmeren, droege en sprongen lippen te genêzen, te ûntspannen en it ymmúnsysteem te stimulearjen. Mei dizze baanbrekkende medikaasjekit foar thússoarch, wreidet On/Go har ynset út om sykten fan 'e boppeste luchtwegen te beheinen, en biedt in tagonklike remedie foar de mear as ien miljard verkoudheden dy't elk jier yn' e FS rapporteare.

De Sniffles-kit omfettet soarchfâldich selekteare ferpakking en materialen, ûnderbrocht yn in handige koffer mei rits. Dizze omfetsje kartonnen doazen foar de COVID-test, doaze mei meardere symptomen, en lozenges, in foliezakje foar tee-sachets, in HDPE-buis foar immuniteitsljeppers, in LDPE-weefseltas, en polypropyleenkontainers foar de nasale ynhalator en lippenbalsem. Om de heechste noarmen fan kwaliteit te garandearjen, wurket On / Go gear mei fertroude partners yn 'e produksje fan dizze komponinten.

Om de brûkersûnderfining te ferbetterjen, hat On/Go wiidweidich ûndersyk en testen útfierd om ferpakking te ûntwerpen dy't ynspiraasje kombineart fan EHBO-kits mei de branding fan Intrivo's COVID-19-testferpakking. It resultaat is in visueel oansprekkend en werbrûkber pakket dat it optimisme, hope en fleurigens fan it merk wjerspegelet. Derneist hat On/Go in lettertype op maat ûntworpen dat in unike noasfoarmige "L" yn 'e merknamme omfettet, en fersterket it doel fan' e kit om reliëf te bieden foar sykten fan 'e boppeste luchtwegen.

Sniffles is ûntworpen mei geduldich oanhing en gemak fan gebrûk yn gedachten. De kit omfettet in tûke QR-koade mei djippe keppeling dy't brûkers rjochtet nei in tawijd app, en biedt in koarting op telehealth-ûnderfining om trochgeande belutsenens te stimulearjen. Mei Sniffles krije pasjinten tagong ta 24/7 saakkundige medyske soarch fia yntegreare telehealth-tsjinsten, dy't maklik keppele binne mei CVS MinuteClinic foar persoanlike stipe. Troch it test- en medikaasjeproses te ferienfâldigjen en maklike tagong te jaan ta profesjonele begelieding, stelt Sniffles persoanen yn steat om kontrôle oer har sûnens te nimmen út it komfort fan har eigen huzen.

Om wiidferspraat beskikberens te garandearjen, kinne Sniffles wurde kocht fia ferskate rappe leveringshannelers lykas DoorDash, Amazon, en Walmart.com. As alternatyf kinne klanten it direkt krije fia de On/Go-app of Sniffles-webside. Sniffles fertsjintwurdiget in wichtige stap foarút yn it bestriden fan boppeste respiratoire kwalen, en biedt rappe, effisjinte en kosten-effektive reliëf oan yndividuen dy't in wiidweidige oplossing sykje foar har symptomen.

FAQ

1. Hoe helpt Sniffles symptomen fan boppeste luchtwegen te ferleegjen?

Sniffles is in medikaasjekit foar thússoarch dy't in ferskaat oan essensjele medisinen, topapparaten en 24/7 telehealth tagong leveret. It biedt reliëf fan symptomen lykas congestie, koarts, keelpijn, droege lippen, en mear.

2. Kin ik in diagnoaze krije fia Sniffles?

Ja, Sniffles biedt in wiidweidige oplossing troch brûkers in diagnoaze te foltôgjen binnen de On/Go-app. Dizze beoardieling wurdt dan hifke troch it On/Go medyske team, dat as nedich antivirale medikaasje kin foarskriuwe.

3. Wêr kin ik keapje Sniffles?

Sniffles is te krijen fia rappe leveringshannelers lykas DoorDash, Amazon en Walmart.com. It kin ek direkt kocht wurde fia de On/Go-app of Sniffles-webside.

4. Hoe wurket telehealth tagong mei Sniffles?

Sniffles jout maklike tagong ta 24/7 telehealth tsjinsten foar saakkundige medyske soarch. Dizze tsjinsten binne yntegrearre mei CVS MinuteClinic, wêrtroch brûkers praktysk as persoanlik mei sûnenssoarch professionals kinne rieplachtsje foar ekstra stipe.