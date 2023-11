Mystearjes ûntdekke: de grotten fan Utah ferkenne mei kurators en grotten

Wittenskippers fan it Natural History Museum fan Utah binne koartlyn begûn op in spannende reis yn 'e ferburgen djipten fan' e grotten fan Utah. Dizze gearwurkingspoging tusken ûndersikers en leden fan 'e grottenmienskip fan Utah hat ljocht smiten op 'e mystearjes fan it net sa fiere ferline. Yn harren baanbrekkende stúdzje publisearre yn it Journal of Mammalogy, it team ûndersiket wêrom't grotten tsjinje as ûnskatbere wearde ûndersyk argiven en ûntbleatet de opmerklike fynsten fan harren ekspedysje yn Boomerang Cave.

Under lieding fan Kaedan O'Brien, in antropology Ph.D. kandidaat oan 'e Universiteit fan Utah, wiene de ûndersikers fan doel in djipper begryp te krijen fan hoe't klimaat ynfloed hat op alpine ekosystemen. Wylst tradisjonele fangmetoaden ynsjoch jouwe yn hjoeddeistige sûchdiersoarten, litte se net folle sjen oer it ferskaat oan sûchdieren fan it resinte ferline. Alpine ekosystemen binne foar it grutste part net ûndersocht bleaun fanwegen har ôfstân lokaasjes en de krapte fan yntakt skeletale oerbliuwsels.

Fier Eric Richards yn, in pleatslike grot en stúdzje co-auteur, dy't berikte it Natural History Museum fan Utah mei in unike stelling. Richards hie dierbonken ûntdutsen tidens syn grotekspedysjes en seach in kâns foar wittenskiplik ûndersyk. Mei de konservator fan it museum, Dr. Randy Irmis, en paleo-ekolooch, Dr. Tyler Faith, oan board, sette it team útein op in opmerklike reis troch de ûndergrûnske lânskippen fan Utah.

Troch in ûndersyksfergunning te krijen fan 'e US Forest Service, kaam it team del yn Boomerang Cave yn' e Bear River Range. Dêr sammele se mei soarch eksimplaren foar analyze werom yn it museum. It mjittende wurk fan it identifisearjen fan skeletale oerbliuwsels bonke foar bonke koe de ûndersikers har befiningen fergelykje mei eksimplaren fan regionale museumbonken.

De resultaten wiene ferrassend. Radiocarbon datearring die bliken dat de fossilen út Boomerang Cave oerspande de ôfrûne 3,000 jier, mei in wichtige konsintraasje út it lêste millennium. Fergeliking mei hjoeddeiske sûchdierkolleksjes befêstige dat de fossilen fan 'e grot it sûchdierferskaat yn it gebiet sekuer ôfbylde. Boppedat makke it team spannende ûntdekkingen, ynklusyf de oanwêzigens fan earder ûnbekende soarten lykas de Merriam's shrew.

Dizze baanbrekkende stúdzje toant de geweldige wearde fan hoale fossile kolleksjes yn it begripen fan 'e lange termyn feroaringen yn sûchdiermienskippen. Troch gear te wurkjen mei entûsjaste boargerwittenskippers, lykas de grottenmienskip, kinne ûndersikers de geheimen ûntsluten dy't ferburgen binne yn 'e djipten fan ús planeet en nije ynsjoch krije yn it resinte ferline.

FAQs

F: Hoe kaam de gearwurking tusken wittenskippers en cavers ta stân?

A: De gearwurking begon doe't in pleatslike grot mei de namme Eric Richards it Natoerhistoarysk Museum fan Utah berikte, en dierbonken oanbiede dy't hy ûntdutsen hie tidens syn grotekspedysjes.

F: Wat wiene de wichtichste befinings fan 'e stúdzje?

A: De stúdzje die bliken de wearde fan it sammeljen fan skeletale oerbliuwsels út hoalen as in middel om sûchdiermienskippen te begripen. It levere nije ynsjoch yn it sûchdierferskaat fan it ferline, ynklusyf de oanwêzigens fan earder ûnbekende soarten.

F: Wêrom binne alpine ekosystemen lestich te studearjen?

A: Alpine ekosystemen binne útdaagjend om te studearjen fanwegen har ôfstân lokaasjes en de beheinde beskikberens fan yntakt skeletale oerbliuwsels. Tradysjonele metoaden fan fangen rjochtsje har foaral op aktuele sûchdiersoarten en litte net folle sjen oer it histoaryske ferskaat.

F: Hokker techniken waarden brûkt om de fossilen te analysearjen?

A: Radiocarbon-datearring waard brûkt om de leeftyd fan 'e fossilen út Boomerang Cave te bepalen. It team fergelike dizze fynsten mei besteande museumrecords en hjoeddeiske sûchdierkolleksjes om de krektens fan har ûntdekkingen te falidearjen.

F: Hoe drage fynsten fan grotfossielen by oan wittenskiplike kennis?

A: Cave fossilen tsjinje as weardefolle argiven dy't jouwe ynsjoch yn de lange-termyn feroarings yn sûchdier mienskippen. Dizze fossilen biede in blik yn it ferline en helpe ûndersikers ekologyske omstannichheden te rekonstruearjen en te begripen hoe't bisten yn 'e rin fan' e tiid evoluearre binne.