NASA wurket konstant oan it ûntwikkeljen fan misjes nei de moanne en Mars, mar ien útdaging dy't se konfrontearje is hoe't se bemanningsleden mei iten kinne ûnderhâlde tidens har lange ferbliuw yn 'e romte. Op it stuit fertrouwe astronauten op it Ynternasjonaal Romtestasjon op foarferpakt iten dat regelmjittich oanfier nedich is en miskien gjin optimale fieding leveret. Om dit probleem oan te pakken, ûndersiikje ûndersikers de mooglikheid om iten te groeien tidens misjes.

De earste stap yn dit ûndersyk is om de juste planten te identifisearjen om te testen. Yn 2015, NASA inisjearre in projekt neamd "Growing Beyond Earth" yn gearwurking mei de Fairchild Botanical Garden yn Miami. Dit programma omfettet hûnderten wittenskiplike klassen fan middelbere en middelbere skoallen yn 'e Feriene Steaten dy't ferskate sied groeie yn in habitat dy't liket op' e omstannichheden fan it romtestasjon. De sieden dy't bloeie yn dizze klaslokalen wurde dan oerbrocht nei in keamer yn NASA's Kennedy Space Center foar fierdere testen. As se yn dizze mikrogravity-omjouwing goed groeie, wurde se nei it romtestasjon stjoerd foar fierdere evaluaasje.

Neist plantseleksje hat NASA fasiliteiten testen dy't mikrogravity-tunen kinne hostje. Ien sa'n foarsjenning is it Vegetable Production System, ek wol Veggie neamd. It is in ienfâldige en lege-macht keamer by steat om te hâlden maksimaal seis planten. De siedden wurde groeid yn lytse stof "kessens" dat de bemanningsleden oanstriid om en wetter mei de hân, fergelykber mei it fersoargjen fan in tún op ierde. Dizze tunen yn 'e romte helpe ûndersikers te begripen hoe't planten groeie en oanpasse yn mikrogravity-omstannichheden, en hokker maatregels moatte wurde nommen om har sûnens en produktiviteit te garandearjen.

Troch de technology en techniken te ûntwikkeljen om iten yn 'e romte te groeien, is NASA fan doel it fertrouwen fan reguliere resupply-missys te ferminderjen en astronauten foar langere perioaden farsk, fiedend iten te leverjen. Dit ûndersyk komt net allinich foar takomstige misjes nei de moanne en Mars, mar hat ek gefolgen foar duorsume lânbou hjir op ierde.

Boarnen: PHYS