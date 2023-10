Nij ûndersyk smyt ljocht op immune systeemproteinen

In resinte stúdzje útfierd troch it Bridge Institute yn it USC Michelson Center for Convergent Bioscience, yn gearwurking mei ynternasjonale teams út Yndia, Austraalje en Switserlân, hat ynsjoch levere yn 'e yngewikkelde dûns fan' e ferdigening fan ús lichem tsjin skealike ynfallers. It ûndersyk rjochte him op bepaalde proteïnen fan it ymmúnsysteem dy't in cruciale rol spylje yn ús ymmúnreaksje, benammen yn sykten lykas COVID-19, rheumatoide artritis, neurodegenerative sykten en kanker.

Yn it hert fan ús ymmúnreaksje is de komplemintkaskade, in searje barrens dy't trigger wurde as potinsjele bedrigingen wurde ûntdutsen. Dit proses genereart proteïne-berjochten bekend as C3a en C5a, dy't spesifike receptors op sellen aktivearje, en in kaskade fan ynterne sinjalen begjinne. De krekte meganismen fan dizze receptors, benammen C5aR1, binne lykwols lang in mystearje bleaun.

Mei help fan de avansearre technyk fan kryo-elektronenmikroskopie (kryo-EM) koene de ûndersikers detaillearre bylden fan dizze receptors yn aksje opnimme. Dizze bylden iepenbiere de ynteraksjes tusken de receptors en molekulen, lykas de feroaringen yn foarm en de oerdracht fan sinjalen binnen de sel by aktivearring.

De befinings fan dizze stúdzje jouwe wichtige en wiidweidige ynsjoch yn in krúsjale reseptorfamylje binnen it ymmúnsysteem, neffens Cornelius Gati, de haadauteur fan 'e stúdzje en assistint heechlearaar oan it USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. It ûndersyk iepenet potensjele wegen foar de ûntwikkeling fan medisinen dy't rjochtsje op dizze receptors yn 'e behanneling fan ferskate sykten.

Dit ûndersyk, publisearre yn it tydskrift Cell, draacht by oan ús begryp fan 'e kompleksiteiten fan ús ymmúnsysteem en leit de basis foar takomstige stúdzjes dy't as doel hawwe de krêft fan' e natuerlike ferdigening fan ús lichem te brûken.

