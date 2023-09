De foarâlden fan krokodillen waarden stadichoan âld

In nije stúdzje publisearre yn Current Biology docht bliken dat âlde krokodilfoarâlden, bekend as krokodylomorfen, stadiger groeiden yn ferliking mei oare grutte reptilen lykas dinosaurussen. De ûndersikers ûndersochten de ynterne struktuer fan fossile bonken fan 200 miljoen jier âlde krokodylomorfen fûn yn Súd-Afrika en ûntdutsen dat har groei te fergelykjen wie mei dy fan har moderne neiteam. Dit daagt it besteande leauwen út dat de stadige groei sjoen yn libbene krokodillen in gefolch is fan har sedintêre, semiakwatyske libbensstyl.

De stúdzje ûndersocht ek fossilen fan in nij ûntdutsen gigantyske krokodilyske foarfaar dy't 210 miljoen jier lyn libbe. Dizze fossilen waarden fûn yn it doarp Qhemegha, Súd-Afrika. Troch it bestudearjen fan de skaaimerken fan dizze âlde bonken, lykas jierlikse groei en bonkenweefsel, bepaalde de ûndersikers dat de nije soarte stadiger groeide as oare grutte reptilen fan syn tiid. Se fûnen ek dat dizze stadige groeistrategy oanhâlde yn 'e evolúsje fan krokodylomorfen, mei mear resinte soarten dy't groei noch fierder fertrage.

Ynteressant suggerearje de ûndersikers dat de trage groeistrategy in wichtige rol spile yn it oerlibjen fan krokodylomorfen tidens in massa-útstjerringsevenemint oan 'e ein fan' e Triassic Periode. Wylst dinosauriërs nei alle gedachten it útstjerren oerlibbe hawwe troch fluch te groeien, wisten de stadiger groeiende krokodylomorfen nei it barren te oerlibjen en te bloeien. Dit skerpe ferskil yn groeistrategyen late úteinlik ta de diverginsje fan krokodillen en fûgels, har neiste libbene sibben.

Dizze befinings jouwe ynsjoch yn 'e evolúsjonêre skiednis fan krokodillen en ljochtsje ljocht op' e faktoaren dy't har groei tariven foarmje. Fierder ûndersyk op dit mêd sil bydrage oan ús begryp fan hoe't ferskate soarten oanpasse en evoluearje yn 'e rin fan' e tiid.

