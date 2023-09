Nije soarten supergeleiders makke ien atoom tagelyk

Undersikers fan 'e Universiteit fan Zürich hawwe in wichtige trochbraak makke op it mêd fan supergeleiding troch atomen ien foar ien te regeljen. Dizze trochbraak hat it potensjeel om de ûntwikkeling fan materialen te revolúsjonearjen en kwantumkomputertechnologyen te befoarderjen.

Tradysjoneel hat de natuerlike topology fan atomen it útdaagjend makke om nije fysike effekten te meitsjen. De wittenskippers oan 'e Universiteit fan Zürich hawwe lykwols mei súkses superconductors ûntworpen troch atomen yndividueel te regeljen, wat resulteart yn' e skepping fan nije steaten fan matearje.

De takomst fan elektroanika hinget ôf fan 'e ûntdekking fan unike materialen, en dizze trochbraak biedt kânsryk potinsjeel foar ynnovaasje. Troch de beheiningen fan natuerlik foarkommende materialen te oerwinnen, hawwe de ûndersikers it paad pleatst foar nije steaten fan matearje yn takomstige elektroanika en komputertechnologyen.

De ûntdekking fan nije materialen is krúsjaal foar de ûntwikkeling fan takomstige kompjûters. Dizze trochbraak kin wichtige gefolgen hawwe foar it ûntwerp en funksjonaliteit fan kompjûters. Fan klassike elektroanika oant neuromorphyske kompjûters en kwantumkomputers, is it sykjen nei nije fysike effekten in driuwende krêft efter dizze foarútgong.

Yn har stúdzje publisearre yn Nature Physics, de ûndersikers fan 'e Universiteit fan Zürich, yn gearwurking mei natuerkundigen fan it Max Planck Institute of Microstructure Physics yn Dútslân, presintearre in nije oanpak foar supergeleiding. Se makken de fereaske materialen atoom foar atoom.

Superconductors binne benammen yntrigearjend troch har nul elektryske wjerstân by lege temperatueren. Se wurde brûkt yn in protte kwantumkompjûters foar har útsûnderlike ynteraksjes mei magnetyske fjilden. Lykwols, mar in lyts oantal superconducting steaten binne definityf oantoand yn materialen. Mei dizze trochbraak koene de ûndersikers twa nije soarten supergeleiding meitsje.

Dizze trochbraak befêstiget net allinich de teoretyske foarsizzingen fan 'e natuerkundigen, mar iepenet ek mooglikheden foar it ferkennen fan nije steaten fan matearje en har tapassingen yn takomstige kwantumkomputers.

