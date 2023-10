NASA's Dawn Mission ûntbleatet komplekse organyske stoffen op Ceres

NASA's Dawn-missy hat in spannende ûntdekking makke op Ceres, it grutste objekt yn 'e asteroïderiem. Op dizze dwerchplaneet binne komplekse organyske molekulen fûn, dy't fragen stelle oer har komôf en wat dit betsjut foar de mooglike bewenberens fan Ceres.

De oarsprong fan dizze komplekse organyske stoffen is noch altyd in ûnderwerp fan debat. Guon leauwe dat se mooglik oan Ceres levere binne troch in komeet of in oare organysk-rike impactor, wylst oaren suggerearje dat se op 'e dwerchplaneet sels foarme binne yn 'e oanwêzigens fan sâlt wetter. Nettsjinsteande har komôf, binne dizze molekulen beynfloede troch de ferskate effekten dy't it oerflak fan Ceres litteken hawwe.

Nij ûndersyk presintearre op 'e Geological Society of America's GSA Connects 2023-gearkomste hat ljocht brocht oer hoe't dizze effekten hawwe beynfloede Ceres' organyske stoffen en wat dit betsjut foar it bepalen fan har oarsprong en it beoardieljen fan 'e bewenberens fan' e dwerchplaneet.

It ûndersyk, ûnder lieding fan planetêre wittenskipper Terik Daly fan it Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, lit sjen dat de organyske stoffen mear wiidferspraat binne dan earder tocht en lykje resistint te wêzen foar ynfloeden mei Ceres-like omstannichheden. Dit suggerearret dat de oanwêzigens fan organyske stoffen op Ceres faaks foarkomt en de gewelddiedige skiednis fan 'e dwerchplaneet oerlibbe.

Om de effekten fan ynfloeden op 'e organyske stoffen fan Ceres better te begripen, hat it ûndersyksteam in searje eksperiminten útfierd by de NASA Ames Vertical Gun Range. Dizze eksperiminten replikeare de ynfloedbetingsten dy't typysk binne foar Ceres, wêrtroch direkte fergelikingen mei de gegevens sammele binne troch it Dawn-romteskip.

Derneist brûkte it team in nije data-analyzetechnyk dy't gegevens kombineare fan 'e Dawn-kamera en ôfbyldingsspektrometer. Dêrtroch koenen se de organyske stoffen yn fyner studearje en ynsjoch krije yn har komôf.

Oer it algemien draacht dit ûndersyk by oan ús begryp fan 'e oanwêzigens fan komplekse organyske stoffen op Ceres en har fearkrêft yn it gesicht fan effekten. Fierdere ferkenning fan dizze dwerchplaneet is pland foar de takomst, mei de hope om mear oanwizings te ûntdekken oer syn bewenberens en it potinsjeel foar libben bûten de ierde.

boarnen:

- NASA (National Aeronautics and Space Administration): https://www.nasa.gov/