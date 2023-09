Stúdzje identifisearret potinsjele molekulêre keppeling tusken COVID-19 en kognitive symptomen

In stúdzje publisearre yn PNAS Nexus hat in potensjele molekulêre ferbining iepenbiere tusken COVID-19 en kognitive symptomen, lykas "brain mist", belibbe troch ynfekteare yndividuen.

It is waarnomd dat COVID-19-ynfeksje de sykte fan Alzheimer kin feroarsaakje by pasjinten dy't de betingst al hawwe. Fierder kinne persoanen dy't COVID-19 hawwe opdroegen in ferhege risiko hawwe om de sykte fan Alzheimer te ûntwikkeljen yn ferliking mei dyjingen dy't net binne ynfekteare.

Under lieding fan Cristina Di Primio en har kollega's ûndersochten de ûndersikers de ynfloed fan SARS-CoV-2-ynfeksje op 'e ûntwikkeling fan biogemyske feroaringen dy't relatearre binne oan' e sykte fan Alzheimer. Se diene eksperiminten mei minsklike neuroblastoma-selkultueren en mûzen.

De befinings fan 'e stúdzje die bliken dat as it SARS-CoV-2-firus neuronale sellen as de harsens fan mûzen ynfektearret, it ynteraksje mei in mikrotubule-assosjearre proteïne neamd Tau. Yn persoanen mei de sykte fan Alzheimer is it bekend dat Tau yn neuroanen tangle en klont. It firus feroarsake hyperfosforylaasje fan Tau op spesifike binende plakken fergelykber mei it gedrach fan it proteïne yn pasjinten mei Alzheimer.

De hyperfosforylaasje fan Tau fergruttet de kâns op aggregaatfoarming. Derneist observearre de ûndersikers in signifikante ferheging fan ûnoplosbere Tau yn ynfekteare sellen, wat oanjout op patologyske feroarings oan it proteïne.

It bliuwt ûndúdlik oft dizze wizigingen in direkt resultaat binne fan it firus as in diel fan in sellulêre ferdigeningsantwurd om virale replikaasje te foarkommen. Fierder ûndersyk is nedich om de gefolgen fan dizze befinings folslein te begripen.

De ûntdekking fan dizze potensjele molekulêre ferbining tusken COVID-19 en kognitive symptomen markeart de yngewikkelde relaasje tusken it firus en neurologyske sûnens. It iepenet wegen foar takomstich ûndersyk om strategyen te ûndersykjen foar it foarkommen of behanneljen fan kognitive beheiningen by COVID-19-pasjinten.

boarnen:

Cristina Di Primio et al., Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2-ynfeksje liedt ta Tau-patologyske hantekening yn neuroanen, PNAS Nexus (2023).