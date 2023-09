The Untold Stories: America's First Women Astronauts

Sally Ride, de earste Amerikaanske frou yn 'e romte, stie foar in skokkende fraach tidens in parsekonferinsje foar de lansearring fan 'e Space shuttle Challenger yn 1983. In ferslachjouwer frege har hoe't se emosjoneel reagearre op problemen tidens training. Dit ynsidint en in protte oaren binne detaillearre yn Loren Grush's boek, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts." Grush waard ynspirearre om it boek te skriuwen nei't har ôffrege oer de oare froulju dy't njonken Ride trainden yn 'e earste coed astronautklasse fan NASA. Se woe har ferhalen fertelle, net allinnich Ride's. It boek ûndersiket de ûnderfiningen fan 'e froulju tidens har earste flechten, de útdagings dy't se tsjinkamen op' e baan, en de seksistyske fragen dy't se moasten beäntwurdzje.

Ien fan 'e iepenbieringen fan it boek is in ferdomdlik rapport út' e iere jierren '1970 dat NASA bekritisearre foar har gebrek oan ferskaat. It rapport neamde dat de ienige wyfkes dy't yn 'e romte stjoerd waarden spinnen en in aap, markearje de needsaak foar feroaring. NASA lansearre úteinlik in grutte wervingspoging, en mear as 1,500 froulju diene har oan om astronauten te wurden tusken 1976 en 1977.

Dizze seis froulju, tegearre mei ferskate manlike astronauten fan ferskate eftergrûnen, waarden keazen om har training te begjinnen by Johnson Space Center yn Houston yn 1978. De froulju yn 'e groep wiene Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, en Rhea Seddon. Net ien fan harren wie oplaat om jets te fleanen, mar de tafoeging fan 'e rol "missy-spesjalist" koe wittenskippers en dokters meidwaan oan it NASA-programma.

Desennia letter, de fragen steld troch ferslachjouwers oan dizze froulju noch altyd skokken lêzers. De fraach fan 1983 oan Sally Ride oer skriemen tidens training wjerspegelet de foarkommende hâldingen op dat stuit. It boek fan Grush smyt ljocht op 'e obstakels dy't dizze froulju tsjinkamen en de foarútgong dy't makke is yn it befoarderjen fan ferskaat yn romteferkenning.

boarnen:

- The Untold Stories of America's First Women Astronauts troch Loren Grush

- CNN-artikel fan Ashley Strickland: "The Untold Stories of America's First Women Astronauts" ûntbleatet histoaryske mylpalen en útdagings fan NASA