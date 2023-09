De Arabyske wrâld krijt erkenning yn 'e wrâldwide romterace, mei astronauten lykas de UAE's Sultan Al Neyadi en Saûdy-Araabje's Rayyanah Barnawi dy't skiednis meitsje. Ynspirearre troch Russyske kosmonauten en Sina's taikonauts, is d'r groeiend momentum om dizze Arabyske romteûndersikers te identifisearjen as "najmonauts."

De term "najmonaut" waard betocht troch romteekspert Lisa La Bonte en Emirati wittenskipper Dr. Mejd Alsari. It kombinearret it Arabyske wurd "najm" dat stjer betsjut en it Grykske wurd "naut" dat seeman betsjut. Yn 2020 lansearren La Bonte en Alsari in webside wijd oan it befoarderjen fan Arabyske romtemisjes en it jaan fan in spesifike identiteit oan romteûndersikers út 'e regio.

Wylst de term "najmonaut" net offisjeel is oannommen troch in romte-organisaasje, wint it traksje yn 'e media. The Guardian, in Britske krante, brûkte de term yn in fraachpetear mei Dr. Al Neyadi, wat oanjout dat it groeiende erkenning is.

Astronauten wurde faak oantsjutten as dejingen dy't nei de romte fleane. De term "astro" betsjut stjer, en it wurdt leaud te wêzen ynspirearre troch de term "aeronaut" brûkt foar ballonfarders yn de 18e ieu. Emirati en Saûdyske romteûndersikers wurde troch har respektive romte-ynstânsjes astronauten neamd. Lykas brûke de FS, Kanada, Jeropa en Japan ek de term "astronaut" foar har romtereizgers.

Ruslân ferwiist nei syn astronauten as kosmonauten, wylst Sina se taikonauts neamt. It foarheaksel "taikong" yn Sineesk betsjut romte. Yndia komt ek op as in sterke spiler yn romteferkenning, mei plannen om syn earste astronauten, mooglik bekend as vyomanauts, yn 'e kommende jierren te stjoeren.

De prestaasjes fan Arabyske ûntdekkingsreizgers lykas Al Neyadi en Barnawi markearje de tanimmende promininsje fan 'e Arabyske wrâld op it mêd fan romteferkenning. Om't mear Arabyske lannen fan plan binne har boargers nei de romte te stjoeren, kin de term "najmonauts" mear akseptearre wurde, en erkennen de kulturele en technologyske bydragen fan Arabyske aventuriers yn 'e bûtenromte.

Definysjes:

- "Najmonaut": Bewurke term om Arabyske romteûndersikers te identifisearjen. Kombinearret it Arabyske wurd "najm" (stjer) en it Grykske wurd "naut" (seeman).

- "Astronaut": Term ornaris brûkt om dejingen te beskriuwen dy't nei de romte reizgje. Oflaat fan it foarheaksel "astro" betsjut stjer.

- "Kosmonaut": Term brûkt yn Ruslân om te ferwizen nei astronauten.

- "Taikonaut": Term brûkt yn Sina om te ferwizen nei astronauten. Oflaat fan it foarheaksel "taikong" betsjut romte.

- "Vyoomanaut": Term dy't nei alle gedachten yn Yndia wurdt brûkt om te ferwizen nei astronauten, hoewol it iepenbier gebrûk ûndúdlik is.

