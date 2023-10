Planetêre wittenskippers binne al lang fassinearre mei Neptunus, de bûtenste planeet yn ús sinnestelsel, mar troch syn ekstreme ôfstân hat it stjoeren fan in romteskip nei in baan of lâning op Neptunus bewiisd in wichtige útdaging te wêzen. In groep ûndersikers hat lykwols in radikaal nij idee foarsteld foar in takomstige missy nei Neptunus dy't it brûken fan de tinne sfear fan Triton, de grutste moanne fan Neptunus, omfettet.

Yn in resint papier markearren de ûndersikers de suksesfolle foltôging fan NASA's Low-Earth Orbit Flight Test fan in Opblaasbare Decelerator (LOFTID) yn 2022. Se stelden foar om in LOFTID-lykas apparaat te brûken, in aeroshell neamd, om in romteskip te fertragen as it tichterby komt. Triton. Nettsjinsteande de atmosfear fan Triton dy't minder as 1/70,000 fan 'e loftdruk fan' e atmosfear fan 'e ierde hat, fûnen de ûndersikers dat it noch genôch fertraging koe leverje om it romteskip in ynhelle baan om Neptunus yn te gean.

Om dit te berikken soe de orbiter sa leech moatte as 6 miles (10 kilometer) boppe it oerflak fan Triton. Oars as oare missy-ideeën, ferminderet Triton syn gebrek oan wichtige berchketen it risiko op in katastrofale botsing. De ûndersikers skatte dat it brûken fan de aeroshell-technyk, in missy nei Neptunus koe wurde foltôge yn sa min as 15 jier, signifikant koarter dan hjoeddeistige missybegripen.

Derneist soe dizze foarstelde missy in kâns jaan om Triton te studearjen, dat wurdt beskôge as ien fan 'e meast eigenaardige objekten yn it sinnestelsel. Leauden te wêzen in fongen Kuiper Belt foarwerp, it krijen fan in up-close werjefte fan Triton fan mar in pear kilometer boppe syn oerflak soe opleverje weardefolle wittenskiplike ynsjoch.

Wylst in weromreis nei Neptunus tal fan útdagings presintearret fanwegen syn ûnbidige ôfstân, biedt dit ynnovative foarstel in kânsrike oplossing. Troch de sfear fan Triton te brûken, koene wittenskippers guon fan 'e obstakels oerwinne dy't belutsen wiene by it berikken en om de enigmatyske planeet te draaien. Fierder ûndersyk en technologyske foarútgong sil nedich wêze om dit foarstel yn werklikheid te meitsjen.

Definysjes:

1. LOFTID - Low-Earth Orbit Flight Test fan in opblaasbare Decelerator, in NASA-programma ûntworpen om in opblaasber skyld te ûntwikkeljen om romteskip te beskermjen by atmosfearyske komôf.

2. Aeroshell - In beskermjende shell of skyld brûkt by atmosfearyske yngongen te ferminderjen in romteskip syn snelheid en beskermje it út ekstreme waarmte.

3. Kuiperbelt - In regio fan it sinnestelsel foarby Neptunus, mei tal fan lytse izige lichems en beskôge as in oerbliuwsel fan it iere sinnestelsel.

