Nije ark foar astronauten: ferkenne Spacewalk-útdagings en ynnovaasjes

Twa dryste kosmonauten begûnen op woansdei 25 oktober in romtewandeling bûten it Ynternasjonaal Romtestasjon (ISS), en tsjinkamen in fassinearjend koelmiddellek dat earder yn 'e moanne waard waarnommen. Oleg Kononenko en Nikolai Chub, beide fan it Russyske romte-agintskip Roscosmos, sette grif út op har ekstravehikulêre aktiviteit (EVA) mei in missy om it lek fan 'e koelmiddel fan' e radiator te dokumintearjen en te isolearjen.

Tidens de romtewandeling observearre Kononenko de ammoniak byinoar, dy't in groeiende "blob" of "druppel" foarme hie. Dit unike útsicht late ta de fersmoarging fan ien fan syn tuorren, dy't yn in tas befeilige wurde moast en bûten it romtestasjon litten wurde. De kosmonauten, taret op alle mooglike moetings mei it giftige koelmiddel, skjinmakke har romtepakken en ark om te soargjen dat gjin spoar fan 'e ammoniak werom yn it stasjon kaam.

By it dokumintearjen fan de radiator ûntduts Kononenko in ferrassend sicht: in protte unifoarme gatten op it oerflak fan 'e panielen. Yntrigearre stjoerde hy de flechtkontrôles by Moskou Mission Control, en beskreau se as "heul even rânen, lykas se trochboarre binne." De chaotyske ferdieling fan dizze gatten draacht by oan it mystearje om dit ynsidint hinne.

De oerbliuwende ammoniak dy't lekte doe't de kleppen sletten waarden, wurdt leaud dat se bydroegen hawwe oan 'e foarming fan' e "blob". Russyske yngenieurs sille soarchfâldich analysearje de gegevens sammele troch de kosmonauten om te bepalen de oarsaak fan it lek en ûntwikkeljen oplossings foar takomstige radiator ûnderhâld.

Dêrnjonken hawwe Kononenko en Chub by dizze spacewalk in syntetyske radarkommunikaasjesysteem mei súkses ynstalleare op 'e Nauka multyfunksjonele laboratoariummodule. Dit nije systeem sil in krúsjale rol spylje by it kontrolearjen fan 'e omjouwing fan' e ierde. Se hawwe ek in lytse kubusfoarmige nanosatellit frijlitten, ûntworpen om technology foar sinnesil te testen. Wylst de sinne wjukken net útwreidzje as pland, de missy mei súkses hifke it ynset meganisme.

Dizze spannende 7-oere, 41-minuten romtekuier einige mei it sluten fan it lûk nei de Poisk-module-luchtslút. Yn totaal markearre it Chub syn earste spacewalk en Kononenko syn yndrukwekkende sechsde, bringt syn kumulative spacewalking tiid op in yndrukwekkende 41 oeren en 43 minuten.

FAQ:

F: Wat wie it doel fan 'e spacewalk?

A: It doel fan 'e spacewalk wie om in koelmiddellek te dokumintearjen en te isolearjen fan in eksterne radiator op' e ISS.

F: Wat observearren de kosmonauten tidens de spacewalk?

A: Se observearre in groeiende "blob" of "druppel" fan koelmiddel, lykas ek in protte unifoarme gatten op it oerflak fan 'e radiator.

F: Hoe sille de sammele gegevens brûkt wurde?

A: Russyske yngenieurs sille de gegevens analysearje om de oarsaak fan it lek te bepalen en oplossingen te ûntwikkeljen foar takomstich radiatorûnderhâld.

F: Hokker oare taken waarden útfierd tidens de spacewalk?

A: De kosmonauten ynstallearre in syntetyske radar kommunikaasje systeem en útbrocht in nanosatellit te testen sinne seilen technology.

F: Hoe lang wie de spacewalk?

A: De spacewalk duorre 7 oeren en 41 minuten.

Boarnen: NASA TV, Russian Federal Space Agency (Roscosmos)