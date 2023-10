De âldste en fierste rappe radio-burst ûntdutsen, dy't de grinzen fan ús begryp fan it universum ferstean

Yn in baanbrekkende ûntdekking hawwe wittenskippers fan Macquarie University en Swinburne University of Technology de âldste en fierste fast radio burst (FRB) ea ûntdutsen identifisearre. Publisearre yn it tydskrift Science, de stúdzje lit sjen dat FRB's in manier leverje om yntergalaktyske matearje te studearjen en ús kennis fan it universum útwreidzje.

De radio-burst, oantsjut as FRB 20220610A, waard fongen troch de ASKAP-radioteleskoop op 10 juny 2022. De burst ûntstie út in kosmysk barren dat yn minder as in sekonde in ûnbidige hoemannichte enerzjy frijkaam, lykweardich oan de totale útstjit fan 'e sinne oer 30 jier.

Troch ASKAP's array fan gerjochten te brûken, koene de ûndersikers de krekte lokaasje fan 'e radio-burst identifisearje. Se brûkten doe de ESO Very Large Telescope (VLT) yn Sily om te sykjen nei de boarne galaxy, dy't âlder en fierder fuort die bliken te wêzen as hokker oar earder ûntdutsen FRB.

Dizze ûntdekking stipet besteande teoryen oer de oarsprong fan FRB's, om't de burst ûntstie út in samling gearfoegjende stjerrestelsels. It beljochtet ek de beheiningen fan hjoeddeistige teleskooptechnology, om't wy FRB's allinich yn sawat acht miljard jier yn it ferline kinne observearje en lokalisearje.

De stúdzje befêstiget ek de Macquart-relaasje, ynearsten foarsteld troch de Australyske astronoom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, wat suggerearret dat hoe fierder fuort in rappe radio-burst is, hoe diffuser gas it ûntbleatet tusken stjerrestelsels. Dizze relaasje jildt sels foar FRB's boppe de helte fan it bekende Universum.

Oant no ta binne sawat 50 FRB's presys lokalisearre, mei hast de helte fan har identifisearre mei ASKAP. De ûndersikers leauwe dat d'r potinsjeel is om tûzenen mear fan dizze kosmyske ferskynsels te ûntdekken, ynklusyf dy op fierdere lokaasjes.

Wylst de krekte oarsaak fan FRB's ûnbekend bliuwt, beklammet dizze stúdzje dat dizze bursts gewoane eveneminten binne yn 'e kosmos. Se jouwe weardefolle ynformaasje foar it opspoaren fan saken tusken stjerrestelsels en it fersterkjen fan ús begryp fan 'e struktuer fan it Universum.

ASKAP stiet op it stuit as de liedende radioteleskoop foar it opspoaren en lokalisearjen fan FRB's. De takomstige ynternasjonale SKA-teleskopen, op it stuit yn oanbou yn West-Austraalje en Súd-Afrika, wurde ferwachte dat se de mooglikheden fan ASKAP sille oertreffe, wêrtroch astronomen noch mear âlde en fiere FRB's kinne identifisearje.

Oer it algemien drukt dizze baanbrekkende ûntdekking de grinzen fan ús begryp fan it Universum en befêstiget de betsjutting fan rappe radio-bursts by it ûntdekken fan 'e mystearjes fan' e kosmos.

Boarnen: Wittenskip, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser