Juvenile Crown-of-Thorns Starfish kin ferneare waarmtegolven, posearje in gruttere bedriging foar koraalriffen

Resint ûndersyk útfierd troch marinebiologen fan 'e Universiteit fan Sydney hat ljocht smiten op' e fearkrêft fan juvenile kroan-fan-doornen-stjerfisken tsjin hjittegolven, wêrtroch't soargen binne oer de mooglike fergrutting fan koraalrifskea feroarsake troch klimaatferoaring. Starfisken fan kroanen fan toarnen binne lânseigen oan it Great Barrier Reef en binne bekend om ien fan 'e wichtichste rôfdieren fan koraal te wêzen. De skea dy't se feroarsaakje is twadde allinich foar siklonen en blekeneveneminten yn termen fan koraalstjerte.

De stúdzje, ûnder lieding fan professor Maria Byrne en publisearre yn it tydskrift Global Change Biology, die bliken dat jonge stjerfisken mei kroan-fan-doornen by steat binne om hege waarmtenivo's te tolerearjen dy't deadlik binne foar koraal. Dizze fearkrêft lit se waarmtewellen oerlibje en har libbenssyklus trochgean as fleisige rôfdieren dy't fiede op nij groeiend koraal.

De befinings jouwe oan dat sels as de folwoeksen stjerfiskpopulaasje fan toarnen ôfnimt troch troch klimaatferoaring oandreaune oseaanopwaarming, de herbivore jonge seestjerren geduldich wachtsje kinne op de juste betingsten om te groeien ta koraalfrettende rôfdieren. Dit kin liede ta in oplibbing fan de rôfdierpopulaasje en fierdere skea oan koraalriffen.

Klimaatferoaring feroarsaket al koraalbleken en dea as wettertemperatueren mei 1-3 graden Celsius oprinne. De stúdzje fûn dat jonge stjerfisken mei kroan fan toarnen trije kear de waarmteintensiteit tolerearje dy't koraalbleken feroarsaket. Dit fermogen, keppele oan harren foarkar foar puin habitats generearre troch koraal bleken en mortaliteit, lit harren oantallen stadichoan opbouwe oer de tiid.

De ûndersikers identifisearre ek faktoaren dy't bydrage oan it fuortbestean fan juvenile kroan-fan-doornen-stjerfisken yn waarme omstannichheden. Har lytse grutte ferminderet har fysiologyske easken, en har fermogen om te fieden op in ferskaat oan fiedingsboarnen, ynklusyf koraalalgen, fersterket har fearkrêft.

Neffens de co-auteur fan 'e stúdzje, Matt Clements, markearje de befiningen de potinsjele rol fan bleken-induzearre koraalstjerte by it bydragen oan útbraken fan stjerren fan' e toarnen. It ferlies fan natuerlike rôfdieren en de accumulation fan fiedingsstoffen yn it wetter spylje ek in rol by it fergrutsjen fan de ynfloed fan klimaatferoaring op koraalriffen.

Fierder ûndersyk is nedich om de gefolgen fan dizze befiningen te begripen foar marine-ekosystemen en it behâld fan koraalriffen.

