Koraalkoloanje Grutte en foarm bepale marine kompleksiteit en sûnens

In resinte stúdzje útfierd troch ôfstudearre studint Sofia Ferreira fan 'e Universiteit fan Hawaï yn Hilo, yn gearwurking mei marinewittenskippers, markearret it belang fan' e grutte en foarm fan 'e koraalkoloanje by it bepalen fan' e kompleksiteit en sûnens fan marine-ekosystemen. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature, rjochte him op it foarsizzen fan hoe't koraalriffen yn Guam de kompleksiteit fan 'e habitat beynfloedzje.

Korallen binne de arsjitekten fan 'e natuer, ûntwerpen ferskate habitats en taflechts foar marine soarten. It team fan Ferreira brûkte high-tech ûnderwetterkamera's en 3D-fotogrammetrytechniken om 208 koraalrifplakken om Guam hinne yn kaart te bringen. Se beoardiele yndividueel mear dan 12,000 koralen, en fêstigen har grutte en groeifoarm.

De stúdzje fûn dat elke kromme en hoeke fan in koraalkoloanje in krúsjale rol spilet by it ûnderhâlden fan in breed skala oan marine soarten. De ûndersikers konkludearren dat de grutte en morfology fan 'e koraalkoloanje sterke foarsizzers binne fan habitatkompleksiteit yn' e riffen fan Guam en moatte wurde opnommen yn programma's foar koraalriffen.

Koraalriffen wurde konfrontearre mei tanimmende bedrigingen fan sawol lokale as wrâldwide stressors. De ynderlike wurking fan dizze ekosystemen begripe is krúsjaal foar har behâld. Ferreira hopet dat har befiningen hope biede en ynsjoch jouwe foar takomstich ûndersyk nei de ynfloed fan fluktuearjende reefhabitaten op reef-assosjearre organismen ûnder klimaatferoaring.

Dizze stúdzje draacht by oan ús begryp fan 'e yngewikkelde relaasje tusken skaaimerken fan' e koraalkoloanje en kompleksiteit fan marine-ekosysteem. Troch ynsjoch te krijen yn hoe't koraalkoloanjes har omlizzende habitat foarmje, kinne ûndersikers effektiver behâldstrategyen ûntwikkelje om dizze fitale ekosystemen te beskermjen.

