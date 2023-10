Alle fjouwer RS-25-motoren ynstalleare op NASA's Artemis 2 Core Stage

NASA's Artemis-programma, dat as doel hat om astronauten werom te stjoeren nei de moanne, berikte in wichtige mylpeal mei de ynstallaasje fan alle fjouwer RS-25-motoren op Core Stage-2 foar gebrûk yn 'e Artemis 2-missy. De motoren waarden mei súkses befestige oan it oandriuwing- en avionikasysteem, in wichtige stap foarút yn it programma. It kearnpoadium, dat op 212 fuotten stiet, hat twa grutte tanks foar floeibere propellant en de fjouwer RS-25-motoren.

It ynstallaasjeproses begon begjin septimber, mei de definitive motor ynstalleare op septimber 20. NASA hat oanjûn dat it befeiligjen en oanmeitsjen fan alle fjouwer motoren nei it poadium in tiidslinend proses is dat omfettet it befestigjen fan ferskate komponinten en it útfieren fan tests en kontrôles om goed te garandearjen optreden.

Hoewol't foarútgong is makke op Core Stage-2, in welding probleem by de Michoud Assembly Facility hat tydlik fertrage wurk op Core Stage-3, dat is krúsjaal foar de Artemis 3 missy. NASA is lykwols optimistysk dat in resolúsje fûn wurde sil. Core Stage-2 wurdt ferwachte dat se letter dit jier foltôge wurde, wylst Core Stage-3 is pland foar foltôging ein 2024 of begjin 2025.

Njonken de motorynstallaasjes hawwe de opknapte RS-25-motoren har ynaugurele sertifikaasjetest ûndergien. De motoren waarden hifke foar 550 sekonden, dy't de fereaske doer mei 50 sekonden grutter wiene. Dizze test is de earste fan 12 plande tests oant 2024, en hat as doel om de effektiviteit fan nije motorkomponinten te beoardieljen.

Nettsjinsteande de foarútgong hat it Artemis-programma fan NASA krityk krigen foar syn duorsumens en hege kosten. De folslein ferbrûkbare SLS Moon-raket, brûkt yn it programma, is troch de ynspekteur-generaal ûnbetelber achte. NASA bliuwt lykwols ynsette foar it programma en wurket om de finansjele útdagings oan te pakken.

