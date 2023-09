Minske sellen folgje in patroan fan grutte en telle

Yn in resinte stúdzje publisearre yn 'e Proceedings of the National Academy of Sciences, ûndersikers fan McGill University hawwe ûntdutsen in fassinearjend patroan yn minsklike sellen dat liket te folgjen in konsekwint wiskundige symmetry oer it hiele organisme. De stúdzje lit in omkearde relaasje sjen tusken selgrutte en telling, wat suggerearret dat in trade-off tusken dizze fariabelen.

Selsgrutte en oantal spielje krúsjale rollen yn 'e groei en funksje fan it minsklik lichem. Oant no hat lykwols gjin wiidweidige stúdzje de relaasje ûndersocht tusken dizze faktoaren oer it heule minsklike organisme. Om dit gat te foljen, kompilearre it ûndersyksteam gegevens fan mear dan 1,500 publisearre boarnen om in detaillearre dataset fan selgrutte te meitsjen en te tellen oer grutte seltypen.

De befinings fan 'e stúdzje litte sjen dat as sellengrutte ferheget, it sellental ôfnimt, en oarsom. Dit betsjut dat sellen binnen in bepaalde grutteklasse lykweardich bydrage oan de totale sellulêre biomassa fan it lichem. De relaasje tusken selgrutte en telling jildt oer ferskate seltypen en grutteklassen, wat in konsekwint patroan fan homeostasis oanjout.

De ûndersikers skatte dat in man sawat 36 triljoen sellen yn har lichem hat, wylst wyfkes sawat 28 triljoen sellen hawwe, en in tsien jier âld bern sa'n 17 trillion sellen hat. De ferdieling fan selbiomassa wurdt dominearre troch spier- en fetsellen, wylst reade bloedsellen, bloedplaatjes en wite bloedsellen in signifikante ynfloed hawwe op it tal sellen.

Opfallend is dat elk seltype in karakteristyk grutte berik behâldt dat unifoarm bliuwt yn 'e ûntwikkeling fan in yndividu. Dit patroan is konsekwint oer sûchdiersoarten, wat suggerearret in fûnemintele prinsipe fan selbiology.

Oer it algemien smyt dit ûndersyk ljocht op 'e yngewikkelde relaasje tusken selgrutte en telling yn it minsklik lichem. De befinings jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e ûntwikkeling en it funksjonearjen fan sellen, it iepenjen fan nije wegen foar fierdere ferkenning op it mêd fan biology.

