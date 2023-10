Wêr binne kometen fan makke en wêr komme se wei?

Kometen binne himelske objekten dy't ús ferbylding fange mei har ljochte strepen oer de loft en har lange sturten. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wêrfan kometen makke binne en wêr't se wei komme?

Kometen binne feitlik oerbliuwsels fan de foarming fan ús sinnestelsel sa'n 4.5 miljard jier lyn. It grutste part fan it gas, stof, rots en metaal kaam yn 'e sinne en de planeten telâne, mar wat net fêstlein waard foarme kometen en asteroïden.

Kometen wurde faak oantsjutten as "smoarge snieballen" of "izige smoargens" om't se klonten fan rots, stof, iis en beferzen gassen en molekulen binne. De kearn fan in komeet is de kearn fan dizze materialen.

Om de kearn hinne is in fluffige laach iis, fergelykber mei in sniekegel, en in tichte kristallijne koarste. De koarst ûntstiet as de komeet ticht by de sinne komt en syn bûtenste lagen opwarmje. Mei har knapperige bûtenkant en fluffige binnen binne kometen fergelike mei frituurd iis.

De measte kometen binne mar in pear kilometer breed, mei't de grutste bekende komeet sa'n 85 kilometer breed is. Se binne relatyf lyts en tsjuster, wêrtroch't se allinich sichtber binne as se tichtby de sinne komme.

As in komeet de sinne benaderet, ferwaarmt er en ûndergiet in proses neamd sublimaasje. Dit is wannear't de beferzen gassen en molekulen op it oerflak fan 'e komeet direkt feroarje fan in fêst yn in gas. It frijkommen gas en stof foarmje in wolk om de komeet hinne bekend as koma.

De koma ynteraksje mei de sinne om twa sturten te meitsjen. De ionsturt is makke fan gas en liket blau fan kleur. De stofsturt wurdt foarme troch stofdieltsjes dy't by sublimaasje frijkomme en reflektearje sinneljocht, wêrtroch't de sturt in kromme foarm jout.

Kometen hawwe tige eksintrike banen, wat betsjut dat se langwerpige ovalen hawwe mei ekstreme trajekten dy't se sawol tichtby as fier fan 'e sinne bringe. Se besteegje it grutste part fan har tiid yn fiere regio's fan it sinnestelsel, en bewege stadich troch de bûtenste berikken.

Der wurdt fan útgien dat in protte kometen ûntsteane út 'e Oort-wolk, in rûne skulp fan lytse sinnestelsellichems dy't ús sinnestelsel omhinne. Kometen út 'e Oort-wolk hawwe lange omrinperioaden fan mear as 200 jier en wurde langperioadekometen neamd.

Koarte perioade kometen, oan 'e oare kant, hawwe orbital perioaden fan minder as 200 jier. Guon kometen mei koarte perioaden komme út de Kuiperbelt, in asteroïderiem foarby Neptunus. Der binne ek kometen fan 'e Jupiter-famylje dy't in baanperioade hawwe fan minder as 20 jier en allinich oant de baan fan Jupiter berikke.

Kometen besteegje in relatyf koarte tiid yn it ynderlike sinnestelsel, en wurde fleuriger as se de sinne benaderje foardat se ferdwine en weromgean nei it bûtenste sinnestelsel.

Kometen bliuwe ús nijsgjirrigens boeije en biede ynsjoch yn 'e oarsprong fan ús sinnestelsel.

