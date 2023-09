Komeet Nishimura om seldsume ferskining te meitsjen foardat jo werom nei de romte racen

In nij ûntdutsen komeet mei de namme Nishimura is ynsteld om takom wike syn tichtste oanpak fan 'e ierde te meitsjen, en biedt skywatchers in unike kâns om in glim fan dit himelske spektakel te fangen. Mei syn opfallende griene kleur en grutte grutte fan in heale kilometer is komeet Nishimura in boeiend gesicht yn 'e nachtlike himel.

Tiisdei sil dizze komeet binnen 78 miljoen kilometer fan 'e ierde komme foardat hy syn reis om 'e sinne begjint en werom de romte yn. Wylst de baan fan Nishimura soarchfâldich yn kaart brocht is en it gjin bedriging foar ús planeet foarmet, biedt syn uterlik in kâns foar astronomen en entûsjasters om prachtige bylden fan dizze kosmyske reizger te fangen.

Om komeet Nishimura te observearjen, is de bêste tiid foar sinne opgong as it leech oan 'e loft sil wêze by it stjerrebyld Leo. It is oan te rieden om in verrekijker of in lyts teleskoop te brûken foar it bêste sicht. As Nishimura lykwols tichter by de ierde beweecht, sil it ek helderder wurde, wat it makliker makket mei it bleate each te spotten.

De komeet sil oant woansdei sichtber wêze op it noardlik healrûn as it nei ferwachting út it sicht ferdwynt. Mar eangje net, om't Nishimura ein septimber opnij sil ferskine op it súdlik healrûn, wat in oare kâns biedt om har skientme te sjen.

Wat komeet Nishimura benammen spesjaal makket, is syn griene kleur, ôflaat fan 'e oanwêzigens fan "diatomyske koalstof, in tige reaktyf molekule dat ûntstiet út 'e ynteraksje tusken sinneljocht en organyske stof." Dizze unike eigenskip hat de oandacht lutsen fan sawol profesjonele as amateurastronomen.

Ynteressant waard Nishimura net ûntdutsen troch automatyske teleskoopûndersiken, mar troch Hideo Nishimura, in amateur-astronoom yn Japan, mei in standert digitale kamera en in telelens. Dêrtroch waard de komeet passende neamd nei syn ûntdekker. Dit is net de earste kear dat Hideo Nishimura kometen ûntdekt, om't hy earder twa oaren identifisearre hat.

Dus, as waarsomstannichheden it tastean, nim dan de kâns om it seldsume uterlik fan komeet Nishimura te tsjûgjen foardat it om 'e sinne rint en ôfskied nimt foar de kommende 400 jier. Lit de wûnders fan it universum foar jo eagen ûntjaan en fernuverje oer de skientme fan ús kosmyske buorlju.

