- Sille komeet 2/P Encke en de Taurid-meteoaren dit jier waarnimmers 'trick' or 'treat'?

Oktober en novimber binne geweldige moannen foar meteoaren sjen, en 2023 is gjin útsûndering. Dit jier is d'r in spesjale reden om wach te wêzen, om't komeet 2P Encke, de boarne fan 'e novimber Taurid Fireballs, op 22 oktober it perihelium berikt. Spitigernôch is de ferskynsel fan dit jier fan 'e komeet net geunstich foar Earthbound waarnimmers. It sil leech wêze oan 'e moarnshimel, mar fjouwer graden fan 'e sinne as it perihelium oan 'e oare kant fan syn baan berikt.

Komeet 2P Encke hat in omrintiid fan 3.3 jier en makket diel út fan in gruttere swerm bekend as it Encke (of Taurid) Kompleks. It rint yn 'e baan fan Merkurius en rint út nei de asteroïderiem tusken Mars en Jupiter. De folgjende geunstige pas fan 'e komeet is net oant 11 july 2030.

De Taurid-meteoaren, ek wol bekend as de Halloween Fireballs, produsearje twa streamen dy't aktyf binne fan ein oktober oant heal novimber. Wylst se in leech taryf hawwe fan mar fiif meteoaren per oere, binne se berucht foar it produsearjen fan fjoerballen. Dit jier fynt de Hunter's Full Moon plak op 28 oktober, mar de heldere Moanne moat it sichtberens fan fjoerballen net hinderje.

Oare meteorbuien om foar dit seizoen út te sjen binne ûnder oare de Orioniden, dy't sneintemoarn 22 oktober in hichtepunt berikke mei in ferwachte taryf fan 20 meteoaren per oere. De Leoniden, dy't peak om 18 novimber hinne, wurde ferwachte dat se in legere taryf hawwe fan mar 15 meteoaren yn 'e oere. D'r is lykwols bewiis dat wy in âldere spoar kinne benaderje foar de Leonidstream, wat kin liede ta in tanimming fan aktiviteit.

Tidens meteorbuien kinne jo meteoaren werom nei de strieling yn har respektive konstellaasjes folgje. Bygelyks, as jo in meteoar werom kinne nei Orion, is it in Orionid en as jo it werom kinne nei Leo, is it in Leonid.

Oer it algemien, hoewol it sichtberens fan komeet 2P Encke dit jier beheind kin wêze, is d'r noch genôch om nei út te sjen mei de Taurid-meteoaren en oare meteorbuien.

