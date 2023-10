Astronomen spotte komeet op stedsgrutte dy't nei de ierde giet

Astronomen hawwe in komeet fan stêdgrutte ûntdutsen mei befrieze kryofulkanen dy't op 'e ierde rjochtet. Neamd 12P / Pons-Brooks, dizze gigantyske romte rock is likernôch trije kear de grutte fan Mount Everest. It wurdt klassifisearre as in kryofulkanyske komeet, wat betsjut dat it in kâlde fulkaan is dy't troch ús sinnestelsel hieltyd izige pún útstjit. De komeet folget in baan fan 71 jier om de sinne en waard foar it lêst waarnommen troch minsken yn 1954. Koartlyn ûntdutsen astronomen nije bylden fan de komeet, wêrby't twa hoarnen derút stekke.

De komeet, dy't yn it stjerrebyld Hercules leit, sil op 21 april 2024 syn tichtste pas nei de ierde meitsje. It wurdt foarsein in magnitude fan +4 te berikken, wat de helderheid yn 'e himel oanjout. In legere magnitude nûmer jout in helderder foarwerp. Foar fergeliking hat de Noardstjer in magnitude fan +2. Dêrtroch kin de komeet mei it bleate each sichtber wêze yn maaie en juny fan 2024, mei syn helderste punt foarsein op 2 juny te wêzen. .

Boarnen: Gjin