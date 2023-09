Asteroïden: fan fideospultsjes oant it echte libben

Asteroïden, sawol yn it echte libben as yn fideospultsjes, hawwe de lêste tiid in soad opskuor feroarsake. Spilers fan Bethesda's nije iepen-wrâld-RPG, Starfield, hawwe rapporteare wurde folge troch asteroïden wêr't se ek hinne geane, sels op it oerflak fan planeten. Underwilens hat NASA yn in aparte real-life-ûntwikkeling ljocht smiten op in asteroïde dy't hjoed ekstreem tichtby de ierde sil passe.

De asteroïde yn kwestje, mei de namme Asteroid 2023 SJ, wurdt ferwachte dat it hjoed de dei it tichtst by de ierde komt, op in ôfstân fan 6.4 miljoen kilometer. Nettsjinsteande dizze skynber grutte ôfstân, is it yn astronomyske termen eins frij koart. Reizgje mei in snelheid fan 59,348 kilometer yn 'e oere, de asteroïde foarmet gjin bedriging fan beynfloedzjen fan it ierdoerflak. Yn feite is it net iens klassifisearre as in potinsjeel gefaarlik foarwerp fanwege syn relatyf lytse grutte, rûsd op tusken de 118 en 265 feet breed.

Asteroïde 2023 SJ heart ta de Apollo-groep fan near-ierde asteroïden, dy't ierdkrúsjende romterotsen binne mei gruttere semi-haadassen as de ierde. Dizze groep is neamd nei de Apollo-asteroïde út 1862, ûntdutsen yn 'e jierren '1930.

Ynteressant hawwe wittenskippers koartlyn trije ûngrypbere asteroïden ûntdutsen dy't ferstoppe efter de glare fan 'e sinne. Ien fan har is it grutste potinsjeel gefaarlike foarwerp foar de ierde ûntdutsen yn 'e ôfrûne acht jier. Om dizze asteroïden te lokalisearjen en te observearjen, brûkten astronomen de Dark Energy Camera (DECam) monteard op it Victor M. Blanco 4-meter teleskoop yn Sily.

It finen en folgjen fan asteroïden is krúsjaal foar potinsjele ynfloedprevinsje, om't dizze romterotsen in bedriging foar de ierde kinne foarmje. Wylst de kânsen op in asteroïde botsing seldsum binne, hawwe har grutte en skiednis fan ynfloeden har in reden foar soarch makke yn 'e wittenskiplike mienskip. Sawol yn it echte libben as yn 'e firtuele wrâld fan fideospultsjes bliuwe asteroïden ús ferbylding boeije en herinnerje ús oan' e wûnders en risiko's fan romteferkenning.

