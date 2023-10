Djippe koraalbleken yn 'e Yndyske Oseaan: in skerpe warskôging foar effekten op klimaatferoaring

Wittenskippers hawwe in alarmearjende ûntdekking makke fan djippe koraalbleken yn 'e Yndyske Oseaan, útdaagje eardere oertsjûgingen oer koraalfêstens en markearje de bredere gefolgen fan klimaatferoaring op marine-ekosystemen. Dizze baanbrekkende fynst ûntbleatet it djipste bewiis fan bleken fan koraalrif, mei skea dy't mear as 90 meter (300 feet) ûnder it oseaan oerflak foarkomt.

De koraalskea, taskreaun oan in tanimming fan 30% yn seetemperatueren feroarsake troch de dipoal fan 'e Yndyske Oseaan, beynfloede oant 80% fan 'e riffen yn bepaalde dielen fan 'e seeboaiem. Earder waard tocht dat dizze djipten resistint wiene foar opwaarming fan 'e oseaan. Dizze ûntdekking tsjinnet lykwols as in skerpe warskôging foar de skea dy't feroarsake wurdt troch tanimmende oseaantemperatueren en de ferburgen skea dy't de natuerlike wrâld oanbrocht wurdt as gefolch fan klimaatferoaring.

Undersikers fan 'e Universiteit fan Plymouth, dy't har stúdzje publisearre yn Nature Communications, brûkten ûnderwetterkamera's om live bylden oer te stjoeren nei har ûndersyksskip. Dizze bylden joegen de earste glimp fan koralen dy't bleken wiene. Ynteressant, wylst de djippere riffen bleken ûnderfine, lieten ûndjippe wetterriffen gjin tekens fan skea sjen.

It ûndersyksteam fan 'e Universiteit fan Plymouth hat de Sintrale Yndyske Oseaan foar mear as in desennia wiidweidich bestudearre, mei ferskate metoaden om de unike oseanografy en it libben yn' e regio te kontrolearjen en te begripen. It earste bewiis fan koraalskea waard waarnommen tidens in ûndersykscruise yn novimber 2019, wêr't op ôfstân betsjinne ûnderwetterauto's útrist mei kamera's waarden brûkt.

Fierdere analyze fan gegevens sammele tidens it ûndersyk cruise en satellyt monitoring fan oseaan omstannichheden en temperatueren die bliken dat wylst oerflak temperatueren amper feroare, temperatueren ûnder it oerflak signifikant tanommen. Dizze ferdjipjen fan 'e thermokline, feroarsake troch in fersterke regionale ekwivalint fan El Nino, wie úteinlik de ûnderlizzende oarsaak fan' e koraalbleken.

De gefolgen fan dit ûndersyk binne substansjeel. It toant de kwetsberens fan mesofotyske koraal-ekosystemen foar termyske stress en jout nij bewiis fan 'e ynfloed fan klimaatferoaring op ús oseaan. It tanimmende bleken fan mesofotyske koralen sil liede ta koraalstjerte, ferlies fan biodiversiteit, en in fermindering fan 'e krityske ekosysteemtsjinsten dy't dizze riffen leverje.

Hoewol dielen fan 'e troffen reef tekens fan herstel hawwe toand, is trochgeande monitoaring fan' e seeboaiem yn 'e djippe oseaan krúsjaal. It is wichtich om te erkennen dat ûndjippe wetterkoralen ek faker en slimmer skea ûnderfine, en de oanname dat mesophotyske koralen dit kompensearje soe is no twifelich. Mei djippe wetterkoralen dy't foar in grut part ûnderstudearre bliuwe, is it oannimlik dat ferlykbere blekenynsidinten oer de planeet ûngemurken geane.

De oceanografy fan regio's wurdt beynfloede troch natuerlik foarkommende syklusen dy't wurde fersterke troch klimaatferoaring. De kombinearre ynfloed fan El Nino en de Yndyske Oseaan Dipole soarget foar swiere gefolgen yn 'e Sintraal Yndyske Oseaan. It oanpakken fan dizze útdagings en it fergrutsjen fan ús begryp fan djipwetterkoraalekosystemen is essensjeel om de ferneatigjende effekten fan klimaatferoaring op ús wrâld te beheinen.

