De ynfloed fan klimaatferoaring op oseaanlûd

In resinte stúdzje suggerearret dat klimaatferoaring bepaalde dielen fan 'e oseaan lûder meitsje sil, sels mei ynspanningen om koalstofútstjit te ferminderjen. De tanimming fan lûdsoerlêst yn 'e oseanen begon yn' e Yndustriële Revolúsje en wurdt feroarsake troch ferskate minsklike aktiviteiten lykas skipferkear, seismysk ferkenning en oaljeboarjen. It ûndersyk, útfierd troch ûndersikers fan it Koninklijk Nederlands Ynstitút foar Seeûndersyk, rjochtet him op de ynfloed fan klimaatferoaring op it mariene lûdsbyld, benammen yn de Noard-Atlantyske en Noardlike Oseaan.

De ûndersikers fûnen dat sawol temperatuer as pH-nivo's yn seewetter ynfloed hawwe op de fuortplanting fan lûd. Wylst de fersuring fan 'e oseaan troch ferhege koalstofdiokside-absorption de neiging hat om de opname fan leechfrekwinsje-lûden te ferminderjen, komt it wichtichste effekt op oseaanlûd út feroaringen yn oseaantemperatuer. Troch it modellearjen fan lûdpropagaasje ûnder ferskate senario's foar koalstofútstjit, foarseit de stúdzje in ferheging fan ûnderwetterlûd mei 7 desibel as matige koalstofemissies trochgean yn 'e Noard-Atlantyske Oseaan.

Dizze tanimming fan lûd wurdt taskreaun oan in "lûdkanaal" dat ûntstiet as klimaatferoaring de stratifikaasje fan 'e oseaan feroaret, wat resulteart yn kâlder oerflakwetter. Benammen de Noard-Atlantyske Oseaan sil de iepening fan dit lûdkanaal ûnderfine, wêrtroch lûden folle fierder kinne reizgje. It wurdt ferwachte dat se mariene soarten signifikant beynfloedzje dy't fertrouwe op lûd foar kommunikaasje, paring en jacht, mei marine sûchdieren, benammen walfisken, dy't it meast beynfloede binne.

Ynteressant fûnen de ûndersikers ek dat dizze lawaaieriger oseaan yn 'e kommende desennia sil foarkomme, nettsjinsteande it nivo fan koalstofútstjit. Sels mei ynspanningen om koalstofútstjit te beheinen, binne de feroaringen yn oseaanlûd ûnûntkomber. De folsleine omfang fan 'e ynfloed op marine soarten wurdt lykwols noch ûndersocht.

boarnen:

– Possenti L. et al. "It foarsizzen fan 'e bydrage fan klimaatferoaring op Noard-Atlantyske ûnderwetterlûdpropagaasje." PeerJ 2023.