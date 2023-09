Wittenskippers brûke kamera-hack om ferburgen regio's fan 'e sinne-sfear te iepenbierjen

In team fan wittenskippers efter de Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) hawwe mei súkses in kamera-hack brûkt om ôfbyldings te fangen fan selden sjoen regio's fan 'e sfear fan' e sinne. Troch it tafoegjen fan in lytse, útstekke "thumb" oan it ynstrumint, waard it felle ljocht fan 'e sinne blokkearre, wêrtroch it swakkere ljocht fan syn sfear sichtber wie.

De hack befette it wizigjen fan de feiligensdoar op 'e EUI-kamera, dy't iepen glydt om ljocht yn te litten. Troch de doar healwei mei de tomme te stopjen, waard it felle ljocht fan 'e skiif fan 'e sinne ôfskerme, wêrtroch't it ultraviolet ljocht fan 'e korona, it bûtenste diel, ûntbleate. fan de atmosfear. It resultaat is in ultraviolet byld fan 'e korona fan 'e sinne, mei de skiif fan 'e sinne yn 't midden boppe.

De korona, dy't ornaris ferburgen wurdt troch it felle ljocht fan it sinne-oerflak, is typysk allinnich sichtber by in totale sinnefertsjustering. Troch it imitearjen fan it eclipse-effekt koenen wittenskippers bylden fan 'e korona opnimme, dy't ûndersikers lang ferbjustere hat fanwegen har hegere temperatueren yn ferliking mei it oerflak fan 'e sinne.

ESA's Solar Orbiter, lansearre yn 2020, is fan doel close-up bylden fan 'e sinne te fangen mei seis ynstruminten om guon fan har mystearjes te ûntdekken. Dizze kamera-hack hat it potensjeel oantoand foar in nij soarte ynstrumint dat sawol ôfbyldings fan 'e sinne as har korona kin fange.

boarnen:

- NASA/ESA (ôfbylding)

- Frédéric Auchère, astrofysikus by it Institute of Astrophysics fan 'e Université Paris-Sud

– Daniel Müller, ESA's Project Scientist for Solar Orbiter