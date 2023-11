Genietsje fan rêst: Ferkenne de sjarme fan € 345k West Cork Farmhouse

Untdek it toaniel fan wenjen op it plattelân mei in sjarmante pleats yn it hert fan West Cork. Dit serene pân fan € 345k biedt in hearlike ûntsnapping út it brûzjende stedslibben fan Dublin 14. Mei in duorsume ferbouwing dy't de essinsje fan 'e oarspronklike struktuer omearmet, kombinearret dit idyllyske hûs tradysjonele estetyk naadloos mei moderne gemak.

De romme pleats leit op in wiidweidich stik lân, wêrtroch jo jo kinne ûnderdompelje yn de skientme fan 'e natuer. Mei rôljende heuvels, weelderige griene greiden, en in gefoel fan rêst, biedt it pân in wolkom retreat foar dyjingen dy't frede en iensumens sykje.

Stap yn 'e pleats, en jo sille wurde fassinearre troch syn waarme en útnoegjende sfear. It ynterieur is mei ynsjoch ûntworpen om de rustike sjarme fan 'e pleats te behâlden, wylst se smaakfol hjoeddeistige eleminten opnimme. Fan 'e bleatstelde houten balken oant de stiennen kachel, straalt elk detail in gefoel fan skiednis en karakter út.

De renovearre pleats hat genôch wenromte, ynklusyf in gesellige wenkeamer, in folslein ynrjochte keuken en romme sliepkeamers. D'r is ek in sjarmante patio bûten wêr't jo moarns in bakje kofje kinne genietsje wylst jo josels ûnderdompelje yn it adembenemende lânskip.

As jo ​​langst nei in ienfâldiger libben, fuort fan it lûd en de oerlêst fan 'e stêd, is dizze pleats yn West Cork de perfekte ynvestearring. Oft jo op syk binne nei mei pensjoen yn rêst of op syk binne nei in sjarmante fakânsjehûs, dit pân biedt einleaze kânsen om bliuwende oantinkens te meitsjen.

FAQ:

F: Wat is de priis fan 'e West Cork pleats?

A: De pleats is priis op € 345k.

F: Wat is de lokaasje fan 'e pleats?

A: De pleats leit yn 'e lânskiplike regio West Cork.

F: Biedt de pleats moderne foarsjenningen?

A: Ja, de pleats hat in duorsume ferbouwing dy't moderne gemak omfettet, wylst syn rustike sjarme behâldt.

F: Is de pleats omjûn troch natuer?

A: Ja, it pân leit te midden fan rôljende heuvels en weelderige griene greiden, en biedt in serene en pittoreske omjouwing.