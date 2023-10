In nije stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Amsterdam hat fûn dat 40% fan yndividuen der foar kieze om ûnwittend te bliuwen oer hoe't har besluten ynfloed hawwe op oaren, faaks brûke dit ûnbewustwêzen om selssuchtiger te hanneljen. Dit gedrach, oantsjut as "opsetlike ûnwittendheid", is besibbe oan konsuminten dy't in blyn each meitsje foar de problematyske oarsprong fan 'e produkten dy't se keapje.

De ûndersikers fierden in meta-analyze fan 22 ûndersyksstúdzjes mei 6,531 dielnimmers. Yn dizze stúdzjes waarden guon dielnimmers ynformearre oer de gefolgen fan har dieden, wylst oaren de kar hiene om te learen of ûnwittend te bliuwen. De ûndersikers ûntdutsen dat doe't de opsje jûn waard, 40% fan yndividuen keas om de gefolgen fan har aksjes net te learen.

Fierder die de stúdzje út dat opsetlike ûnwittendheid keppele wie oan in ôfnimming fan altruïstyske gedrach. Dielnimmers dy't bewust waarden makke fan 'e gefolgen fan har aksjes wiene 15.6 persintaazjepunten mear kâns om royaal te hanneljen yn ferliking mei dyjingen dy't keas om ûnwittend te bliuwen.

De ûndersikers hypoteze dat ien reden foar opsetlike ûnwittendheid kin wêze de winsk om te behâlden in positive selsbyld as in altruïstyske persoan. De stúdzje fûn dat dielnimmers dy't keas om de gefolgen fan har hannelingen te learen, 7 persintaazjepunten mear kâns wiene om royaal te hanneljen, wat suggerearret dat echte altruïstyske persoanen mear oanstriid hawwe om harsels te learen oer de gefolgen fan har besluten.

Dit ûndersyk smyt ljocht op de prevalens en skealike effekten fan opsetlike ûnwittendheid. It suggerearret dat in protte hannelingen fan waarnommen altruïsme mear kinne wurde dreaun troch maatskiplike druk en selsbyld ynstee fan in echte soarch foar it wolwêzen fan oaren. It begripen fan 'e motiven efter opsetlike ûnwittendheid kin helpe om strategyen te ûntwikkeljen om dit gedrach te bestriden en mear ynformeare beslútfoarming te befoarderjen.

boarnen:

American Psychological Association (APA)

Universiteit fan Amsterdam