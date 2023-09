Wittenskippers ûntdekke geheimen fan Triple-Star System

Wittenskippers yn Sina hawwe wichtige foarútgong makke yn it begripen fan it gedrach fan triple-star systemen yn it universum. Ynspirearre troch Liu Cixin's roman "The Three-Body Problem", ûndersochten de ûndersikers it GW Ori-systeem, dat bestiet út trije stjerren dy't sa'n 1,300 ljochtjierren fuort fan 'e ierde lizze. Mei help fan gegevens fan NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), koene de wittenskippers periodike feroaringen yn 'e helderheid fan' e stjerren observearje en ynsjoch krije yn 'e geometryske struktuer en evolúsje fan it systeem.

Trije-stjersystemen binne gewoan yn 'e galaxy, mei mear as de helte fan alle stjerren ien of mear partners hawwe. Dizze systemen binne lykwols útdaagjend om te observearjen en te begripen troch de komplekse ynteraksjes tusken de stjerren. De ûndersikers hoopje mear avansearre teleskopen te brûken, ynklusyf de kommende China Space Station Telescope (CSST), om dizze systemen fierder te studearjen en better te begripen.

It GW Ori-systeem, nei alle gedachten mar ien miljoen jier âld, biedt weardefolle ynsjoch yn 'e foarming fan stjerren en planeten. De ûndersikers ûntdutsen twa koarte-termyn sinjalen mei rotaasjeperioaden fan likernôch twa en trije dagen, dy't karakteristyk binne foar tige jonge stjerren. De befinings hawwe ek de mooglikheid fan libben yn it systeem útsletten, om't it te jong is foar de formaasje fan it libben.

It wurk fan 'e ûndersikers befoarderet net allinich ús begryp fan triple-star-systemen, mar makket ek it paad foar takomstige stúdzjes mei avansearre teleskopen lykas de CSST. Mei in grutter begryp fan dizze komplekse systemen kinne wittenskippers ynsjoch krije yn 'e formaasje en evolúsje fan stjerren, planeten en mooglik it libben sels.

