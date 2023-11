Ferline jier wie de moanne tsjûge fan in ûngewoan barren doe't in troch de minske makke foarwerp botste mei syn oerflak, wêrtroch in dúdlike dûbele krater ûntstie. Inisjele spekulaasjes draaiden om de mooglikheid dat it objekt in fragmint wie fan in SpaceX Falcon 9-raket. Oanfoljende ûndersiken hawwe lykwols liede ta wittenskippers om te leauwen dat it objekt, neamd WE0913A, ferbûn wie mei de Sineeske Chang'e 5-T1 moanne missy en kin in wegere Sineeske raketbooster wêze.

Yntrigearre troch dizze mysterieuze crash, in team fan saakkundigen fan wurdearre ynstellingen lykas de Universiteit fan Arizona, it California Institute of Technology, Project Pluto, en it Planetary Science Institute begûn op in missy om de wierheid te ûntdekken. Troch teleskopen op grûn te brûken, folgen se sekuer it trajekt fan WE0913A en konkludearren dat it ûntstie út in Sineeske Long March-raket ynset tidens de 2014 Chang'e 5-T1 missy.

Mear yntrigearjend, har ûndersyk ûntduts oanwizings dy't suggerearje dat it ferlitten raketpoadium mooglik in ûnbekende lading droech, wat in ekstra laach enigma tafoege oan it ynsidint. Doe't WE0913A delkaam nei it oerflak fan 'e moanne, liet it in oarderlike rôljende tumble sjen ynstee fan' e ferwachte slingerjende beweging. Eksperts postulearje dat de stabile rotaasje fan it objekt de oanwêzigens oanjout fan in signifikant tsjingewicht dat de twa motoren oan 'e iene kant fan' e raketpoadium balansearret.

Tanner Campbell, in doktoraal studint fan 'e Universiteit fan Arizona's Aerospace and Mechanical Engineering Department, ferklearre: "Wy hawwe in koppelbalânsanalyse útfierd, dy't oantoand dat dizze hoemannichte gewicht it swiertepunt fan 'e raket in pear sintimeter soe hawwe ferpleatst - it wie' t hast genôch om te rekkenjen foar syn stabile rotaasje. Dat is wat ús liedt te tinken dat der wat mear oan de foarkant monteard wêze moat.”

Fierders wiene de wittenskippers fassinearre troch de formaasje fan 'e twillingkraters dy't ûntstien binne troch de ynfloed fan 'e Sineeske raket. De oanwêzigens fan twa likense grutte kraters, in eastlike ien fan likernôch 18 meter breed en in westlike ien dy't oer 16 meter spand, fernuvere de ûndersikers. Campbell merkte op: "Wy witte dat yn it gefal fan Chang'e 5 T1, syn ynfloed hast direkt nei ûnderen wie, en om dy twa kraters fan sawat deselde grutte te krijen, hawwe jo twa sawat gelikense massa's nedich dy't apart fan elkoar binne."

Uteinlik bliuwt it mystearje fan 'e ûnbekende lading ûnoplost, wêrtroch romte foar spekulaasje en ferbyldingsrike gissingen is. De enigmatyske crash fan 'e Sineeske raket yn' e moanne tsjinnet as in oantinken oan 'e mystearjes en wûnders dy't wachtsje op ferkenning binnen ús kosmyske buert.

F: Wat is WE0913A?

A: WE0913A is de oantsjutting dy't jûn wurdt oan in troch minsken makke foarwerp dat op it oerflak fan 'e moanne stoart, en in unike dûbele krater efterlitte.

F: Oan hokker missy wurdt leaud dat WE0913A ferbûn is?

A: Wittenskippers leauwe dat WE0913A ferbûn is mei Sina's Chang'e 5-T1 moanne missy.

F: Hokker bewiis suggerearret dat WE0913A in net bekend makke lading droech?

A: De oarderlike rôljende tumble útstald troch WE0913A doe't it delkaam nei it oerflak fan 'e moanne, jout de oanwêzigens oan fan in substansjeel tsjingewicht dat net genôch soe west hawwe om syn stabile rotaasje te ferklearjen.

F: Wat is unyk oan 'e twillingkraters makke troch de Sineeske raket?

A: De twillingkraters binne fan sawat deselde grutte, wat wittenskippers liede om te fermoedzjen dat de ynfloed twa sawat gelikense massa's befette dy't fysyk fan elkoar skieden wiene.