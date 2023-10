Sineeske fir hat it heechste taryf foar koalstofsink yn 'e midsieuske, stúdzje fynt

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers fan 'e Súd-Sineeske Botanyske Tún hat oantoand dat Sineeske spar, ek wol bekend as Cunninghamia lanceolata, it heechste taryf fan koalstofsink hat yn' e middelbere leeftyd. Dizze ûntdekking is wichtich, om't Sineeske spar in soad brûkt wurdt yn boskbouprogramma's yn súdlik Sina, en it begripen fan har koalstofsekwestraasjekapasiteit kin helpe mei ynspanningen foar mitigaasje fan klimaatferoaring.

De stúdzje rjochte him op in boskbuorkerij yn 'e provinsje Guangdong, it sammeljen fan gegevens oer de koalstofopslach en sekwestraasjekapasiteit fan Sineeske spar op ferskate leeftiden. De ûndersikers analysearren koalstof foarried yn ferskate komponinten lykas beammen, understory, fegetaasje, swerfôffal, boaiem, en it hiele ekosysteem.

De resultaten die bliken dat koalstof foarried signifikant tanommen mei bosk leeftyd, mei de totale ekosysteem koalstof foarried hast trijefâldige fan 129.11 megagrams per hektare op fiif jier âld nei 348.43 op 60 jier âld. It taryf fan koalstofsekwestraasje fan Sineeske fir eksposearre in totale ferheging yn 'e earste twa leeftyd yntervallen, peak yn' e 15-20 jier berik, en dan ôfnimt yn 'e folgjende leeftyd yntervallen.

De stúdzje konkludearre dat it taryf fan koalstofsekwestraasje fan Sineeske spar ôfhinklik is fan har leeftyd, mei de heechste tariven dy't foarkomme yn har middelste leeftyd fan 15 oant 20 jier. Lead ûndersiker Liu Juxiu is fan betinken dat dizze befiningen weardefol kinne wêze foar nasjonale aksjes foar mitigaasje fan klimaatferoaring en beboskeprogramma's.

De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Science of The Total Environment, smyt ljocht op it potinsjeel foar koalstofsekwestraasje fan Sineeske spar en markearret har rol yn it ferminderjen fan klimaatferoaring. It jout nuttige ynsjoch foar beliedsmakkers en organisaasjes dy't belutsen binne by ynspanningen foar bebossing, en beklammet it belang fan it beskôgjen fan 'e leeftyd fan' e beammen by it maksimalisearjen fan foardielen fan koalstofsekwestraasje.

boarnen:

- China Science Daily

- Wittenskip fan 'e totale omjouwing