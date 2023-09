Sina hat koartlyn har nijste wide-field teleskoop ûntbleate, de Wide Field Survey Telescope (WFST), leit yn 'e bergen fan' e Qinghai provinsje. Mei in diameter fan 8.2 feet (2.5 meter) is de WFST de grutste tiiddomeinûndersyksynstallaasje op it noardlik healrûn. Útrist mei 9k x 9k mozaïek CCD-detektors, hat it in resolúsje fan 9,000 piksels yn sawol horizontale as fertikale assen, wêrtroch it detaillearre astronomyske ôfbyldings kin fêstlizze.

Untwikkele mienskiplik troch de Universiteit fan Wittenskip en Technology fan Sina en it Purple Mountain Observatory (PMO) ûnder de Sineeske Akademy fan Wittenskippen (CAS), hat de WFST as doel om spesifike gebieten fan 'e himel yn' e rin fan 'e tiid te kontrolearjen, transiente astronomyske eveneminten te detektearjen lykas supernova's en tij fersteuring eveneminten. It sil ek de mooglikheden fan Sina ferbetterje yn it kontrolearjen fan objekten tichtby de ierde en betide warskôging.

It debútôfbylding frijjûn troch de WFST is in adembenemend portret fan 'e Andromeda-galaxy, dy't syn breedfjild en hege resolúsje mooglikheden toant. De avansearre ûntwerpfunksjes fan 'e teleskoop, lykas in lange linsloop om strieljend ljocht te ferminderjen en in lytser ljochtblokkearjend gebiet foar hegere gefoelichheid, meitsje it te fergelykjen mei de meast avansearre ynternasjonale observaasjeapparatuer.

De bou fan de WFST begûn yn july 2019 by Lenghu Town, leit op in plato mei in gemiddelde hichte fan 13,120 ft. (4,000 meter) boppe seenivo. Dizze strategyske lokaasje biedt heldere nachthimelen, stabile atmosfearyske omstannichheden, droech klimaat en minimale ljochtfersmoarging.

De WFST fertsjintwurdiget in wichtige foarútgong foar Sineeske astronomy en markearret de saakkundigens fan it lân op it fjild. Neamd nei de âlde Sineeske filosoof Mozi, ek bekend as Micius, dy't iere optyske eksperiminten útfierde, toant de teleskoop ynlânske ynnovaasje en wittenskiplike foarútgong yn Sina.

