Sina's Three-North Forestation Program (TNAP), ek wol bekend as de "Grutte Griene Muorre", is suksesfol west yn it bestriden fan woastynfoarming en it ferbetterjen fan it miljeu. In resinte stúdzje publisearre yn Ekologyske prosessen útfierd troch Sineeske wittenskippers fan it Ynstitút foar Applied Ecology fan 'e Sineeske Akademy fan Wittenskippen docht bliken dat de TNAP ek in substansjele koalstofsink hat makke.

De TNAP, inisjearre yn 1978, is it grutste ekologyske restauraasjeprojekt wrâldwiid en spant de droege en semi-aride regio's fan noardeasten, noard-sintraal en noardwesten fan Sina. Mei help fan ôfbyldings op ôfstân, lykas fjildobservaasjes en gegevens oer nasjonale boskynventarisaasje, skatte de ûndersikers de tanimming fan koalstoffoarrieden yn biomassa, boaiem, en it "ekologyske effekt koalstof", dat ferwiist nei koalstofsekwestraasje as gefolch fan fermindere boaiemferlies troch bebossing .

It ûndersyk die bliken dat it totale boskgebiet yn de TNAP-projektgebieten groeide fan likernôch 221,000 kante kilometer yn 1978 nei sa'n 379,000 kante kilometer yn 2017. De ôfrûne fjouwer desennia hat de TNAP bydroegen oan in koalstofsink fan 47.06 miljoen ton koalstof per jier. Fierder is de koalstofsink yn boppe- en ûndergrûnse biomassa tanommen fan 0.843 miljard ton yn 1978 nei 2.08 miljard ton yn 2017.

De ûndersikers markearje it belang fan 'e "ekologyske effekt koalstof", dy't goed foar sawat 16% fan' e totale koalstofsinkferheging. Dit suggerearret dat ekologyske effekten in krityske rol spylje by it bepalen fan de ferdieling fan koalstoffoarrieden yn beskerme bosken. De stúdzje beklammet dat by it skatten fan koalstofsinks en it ûntwikkeljen fan koalstofrelatearre modellen, de koalstofsekwestraasje foardielen fan 'e ekologyske effekten fan bebossing net oersjoen wurde moat.

Dit ûndersyk jout in benchmark foar it evaluearjen fan de wearde fan nasjonale ekologyske restauraasjeprojekten yn termen fan koalstofsinkkapasiteit en beoardieling fan ekosysteemfunksjes. It toant de wichtige ynfloed fan 'e "Grutte Griene Muorre" fan Sina yn net allinich it ferbetterjen fan it miljeu, mar ek it ferminderjen fan koalstofdiokside-útstjit.

Boarne: Sineeske Akademy fan Wittenskippen, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8