Sina ropt it publyk op om nammen foar twa romtefarders te suggerearjen dy't in krúsjale rol sille spylje yn it plan fan 'e naasje om astronauten nei de moanne te stjoeren foar 2030. De China Manned Space Agency (CMSA) hat in konkurrinsje ynsteld, dy't minsken útnoegje om nammen yn te tsjinjen foar in bemanne moannelander en in nije generaasje bemanningsromteskip.

De CMSA hat spesifisearre dat de keazen nammen de kearnwearden en eleminten moatte reflektearje yn ferbân mei minsklike romteflecht, en ek de ekspertize fan Sina yn yntelliginte fabrikaazje markearje. De konkurrinsje sil duorje oant 30 septimber, en it buro sil 10 nammen shortlist nei foarriedige seleksje. Online stimmen sil iepene wurde foar de nammen op 'e shortlist, mei de definitive seleksje makke troch in beoardielingsteam besteande út saakkundigen yn loftfeart en literatuer.

Sina hat al in proef útfierd fan 'e nije generaasje bemanningsromteskip, dy't ferwachte wurdt om in folsleine testflecht te ûndergean yn 2027 mei de Long March 10 raket. Minder ynformaasje is beskikber oer de moannelanner, mar rapporten jouwe oan dat it sawat 57,320 pûn weage sil en bestiet út in lâningsmodule en in oandriuwingsmodule. Dizze lander is ûntworpen om twa astronauten nei it oerflak fan 'e moanne te ferfieren en werom nei de moannebaan.

De missy sil twa lansearringen fan 'e Long March 10 raket fereaskje. Detaillearre animaasjes útbrocht troch CMSA visualisearje de lander, romteskip, en de bedoelde foarútgong fan 'e missy.

Dit inisjatyf lit it publyk meidwaan oan it ambisjeuze doel fan 'e naasje fan moanneferkenning. It is fan doel de minsken fan Sina te belûken en te ynspirearjen, it stimulearjen fan in gefoel fan nasjonale grutskens en eigendom yn it romteprogramma. De konkurrinsje wjerspegelet de ynset fan Sina om syn oanwêzigens yn romteferkenning te befoarderjen en hopet de essinsje fan har prestaasjes te fangen mei de keazen nammen.

boarnen:

- China Manned Space Agency (CMSA)